Genshin Impact: annunciato il nuovo personaggio Thoma

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Il gioco ha superato la soglia dei 40 milioni di giocatori l’anno scorso e da allora non ha subito rallentamenti. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Inoltre, nell’aggiornamento 2.1, avremo nuove isole Inazuma e alcuni nuovi personaggi. I personaggi includono Raiden, Kujou Sara e Kokomi. Avremo anche una funzione di pesca in arrivo nel gioco.

miHoYo ha annunciato un personaggio completamente nuovo che arriverà in Genshin Impact con la versione 2.2. Nelle ultime settimane abbiamo assistito all’arrivo di personaggi straordinari a Genshin Impact, che vanno da Ayaka a Yoimiya e molti altri. I data miner hanno rivelato anche alcuni interessanti personaggi in arrivo e abbiamo informazioni ufficiali su uno di loro. Il Twitter ufficiale di Genshin Impact ha annunciato un personaggio completamente nuovo, noto come Thoma. Questa è stata una vera sorpresa per molti fan poiché molti non erano a conoscenza di quale personaggio a 4 stelle sarebbe arrivato nell’aggiornamento 2.2. Le perdite avevano solo suggerito che Yae Miko sarà il personaggio a 5 stelle che farà parte del gioco. Ora, miHoYo ha ufficializzato che il prossimo personaggio in arrivo nell’aggiornamento sarà Thoma. Thoma sarà probabilmente il personaggio a 4 stelle in arrivo nel banner del prossimo aggiornamento. Sebbene non vi sia alcuna conferma sul fatto che sia a 4 stelle o a 5 stelle, considerando che Yae Miko è un personaggio a 5 stelle, Thoma sarà probabilmente quello a 4 stelle. Thoma arriverà nel gioco con l’aggiornamento 2.2, che arriverà sei settimane dopo l’aggiornamento 2.1.Potete trovare qui la descrizione del nuovo personaggio.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.