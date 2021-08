Pathfinder Kingmaker ha venduto un milione di copie

Prime Matter e Owlcat Games sono lieti di annunciare che l’acclamato CRPG, Pathfinder: Kingmaker, ha raggiunto 1 milione di copie vendute in tutto il mondo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Lanciato a settembre 2018 Pathfinder: Kingmaker è iniziato come progetto Kickstarter basato sull’omonima campagna Pathfinder Adventure Path da tavolo. Questo annuncio coincide con la presentazione del trailer di lancio del prossimo sequel indiretto Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Il trailer è stato pubblicato alla gamescom 2021 e presenta nuovo footage di gameplay. Owlcat Games e META Publishing pubblicheranno Pathfinder: The Wrath of the Righteous in tutto il mondo su PC il 2 September 2021, mentre le versioni PlayStation 4 e Xbox One in arrivo l’1 Marzo 2022. Puoi prenotare la versione PC su Steam, Epic Games Store e GOG.

Informazioni su Prime Matter

Con sede a Monaco di Baviera, in Germania, Prime Matter è un editore di giochi premium dedicato a fornire una gamma diversificata e titoli coinvolgenti da incredibili talenti dello sviluppo di giochi in tutto il mondo. Lavorando su progetti di stili diversi,

ambiti e dimensioni, giocatore singolo, cooperativo per operazioni live, dalla produzione all’editoria, composto da squadre ambiziose che fanno il loro primo passo e

che hanno bisogno di pieno supporto senza compromettere il loro sogno a conquistare il successo affermandosi tra i più grandi marchi.

Informazioni sui giochi Owlcat

Owlcat Games è stata fondata nel 2016 da un gruppo di sviluppatori uniti dal loro amore per i CRPG. La squadra è guidata d a un designer di giochi che ha partecipato a titoli come Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, Etherlords, Evil Islands: Curse of the Lost Soul e altri. I membri del team hanno anche preso parte allo sviluppo di famosi titoli MMO, Allods Online e Skyforge. Il primo progetto svelato da Owlcat Games è stato Pathfinder: Kingmaker, un gioco di ruolo isometrico per computer del 2018 basato sul

molto popolare gioco di ruolo carta e penna Pathfinder di Paizo Inc. Il successo di Kingmaker ha permesso loro di continuare a lavorare con Paizo in una nuova avventura di Pathfinder, Wrath of the Righteous.