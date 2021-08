Grasshopper Manufacture sta lavorando a 5 nuovi titoli

Grasshopper Manufacture ha recentemente fatto uscire la sua ultima produzione, ovvero No More Heroes III, il quale segnerà la fine delle avventure del mitico Travis Touchdown. Se la saga di No More Heroes è arrivata al capolinea, viene da chiedersi che direzione prenderà lo studio di Suda 51.

Ecco che il direttore di Grasshopper Manufacture ha fornito tutte le risposte di cui avevamo bisogno in vista della fine di un capitolo importante del genio creativo di Suda 51. In un’ampia intervista in streaming realizzata da IGN Japan, Suda ha approfondito il discorso inerente al futuro del suo studio di sviluppo. In particolare, egli ha rivelato che la software house avrebbe almeno cinque titoli in cantiere, sebbene ancora non sappiamo in che stato siano, in quanto potrebbero essere ancora in fase embrionale di sviluppo.

Suda ha dato modo ad IGN di approfondire la notizia e ha appreso direttamente dallo stesso director di No More Heroes III che questi titoli potrebbero avere un gameplay particolarmente improntato all’action, nonostante possiedano elementi tratti dai caratteristici titoli adventure. La sua speranza più grande, continua Suda, è senz’altro quella di riuscire a sviluppare nuove IP da qui ai prossimi 10 anni che possano pienamente appartenere a Grasshopper Manufacture, al contrario di No More Heroes.

Dovete sapere, infatti, che il titolo di cui Travis Touchdown è protagonista, appartiene a Marvelous, il quale ha concesso i diritti a Suda 51 per un periodo di 5 anni (ovvero per il periodo di sviluppo del terzo capitolo), in seguito ai quali si è ripreso integralmente i diritti di proprietà. No More Heroes III, ricordiamo, è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch ed è uscito il 27 agosto scorso. Di seguito, troverete l’intera intervista a Suda 51.