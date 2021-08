Diablo 2 Resurrected: ecco il Barbaro

Diablo 2 Resurrected di Blizzard uscirà nel mese di settembre e si tratta di una versione rimasterizzata dell’action RPG uscito nel 2000 per PC. Il titolo servirà a far rivivere le emozioni ai giocatori che hanno amato il celeberrimo hack and slash ma con una grafica del tutto rinnovata.

Oltre a servire ai giocatori una buona dose di miglioramenti e modernizzazione, Diablo 2 Resurrected conserverà determinati elementi che hanno fatto la storia della saga (e del genere), come ad esempio il suo sistema di classi, che va ad ampliare la componente ruolistica. Le classi saranno in tutto sette e ognuna di esse mantiene le sue abilità distintive. Queste sette classi sono: Paladino, Incantatrice, Amazzone, Negromante, Druido, Assassina e Barbaro.

Ecco che a quest’ultima classe citata è stato recentemente dedicato un video trailer, basato proprio sulla classe dei Barbari. Questo particolare gruppo di personaggi è il più potente in fase di combattimento corpo a corpo, sebbene non se la cavi molto bene con le magie, cosa che lo penalizza durante gli scontri con mostri elementali. Il Barbaro è in grado di intonare grida di guerra per danneggiare le difese e stordire i nemici presenti nelle vicinanze. Il Barbaro, inoltre, può ottenere le “maestrie“, ovvero dei poteri che gli permettono di incrementare le proprie statistiche in termini di velocità, resistenza o abilità nell’utilizzo di una determinata classe di armi (mazza, ascia o spada).

Diablo 2 Resurrected, di cui abbiamo svolto anche un’anteprima, uscirà il 23 settembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Di seguito, invece, potrete trovare trailer basato sul Barbaro.