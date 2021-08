Nintendo Switch Online: arriveranno mai titoli dell’Era del Game Boy?

Nintendo Switch Online, fin dalla sua comparsa nel 2018, ha coinvolto un grande numero di giocatori nostalgici che non aspettavano altro che rimettere le mani sui titoli leggendari che hanno fatto la storia di Nintendo e la storia dei videogiochi. Fino ad oggi, gli utenti iscritti a NSO hanno potuto usufruire dei videogiochi dell’era di Nintendo Entertainment System (NES) e del Super NES.

Un rumor, però, ci suggerisce che gli scritti al Nintendo Switch Online potranno divertirsi a breve con i titoli risalenti al periodo di Game Boy e di Game Boy Color. Il rumor ha avuto inizio grazie al podcast di NateTheHate, un affidabile insider di Nintendo che ha diffuso la voce (grazie all’eco di cui dispone sui social) che l’azienda potrebbe aggiungere giochi che vennero lanciati per le console portatili Game Boy e Game Boy Color, anche per via del fatto che Furukawa aveva tutta l’intenzione di aumentarne il fascino.

L’aggiunta di queste due nuove piattaforme al servizio di NSO capiterebbe a pennello, in quanto i titoli per NES e SNES sono stati aggiunti negli anni scorsi sempre durante il mese di settembre (tranne che per il 2020, anno in cui non sono state aggiunte particolari novità al servizio di gaming in streaming).

Esistono moltissimi giochi che sarebbero adatti ad una comparsa nel servizio della Grande N, sia che si trattino di titoli sviluppati da team first-party che giochi prodotti da software house di terza partecipazione. Non scordiamoci che per alcuni dei titoli Game Boy e Game Boy Color, la loro aggiunta in NSO sarebbe alquanto agevolata dal fatto che molti di essi vennero aggiunti al Virtual Console 3DS (come Pokémon Giallo, ad esempio).

Alcuni dei videogiochi di prima parte che ci aspettiamo di vedere sono Super Mario Land, Metroid II, Donkey Kong Land, Kirby’s Dream Land, Kid Icarus, Tetris, Game & Watch Gallery, Pokémon Blu e Pokémon Rosso. Per quanto, invece, riguarda i prodotti sviluppati da team di terza parte, potremmo vedere Mega Man, Gargoyle’s Quest, Bionic Commando e Adventure Island, solo per citarne alcuni.

Se, invece, parlassimo di Game Boy Color, la lista di titoli sul Nintendo Switch Online si ingrandirebbe in modo importante, grazie all’introduzione di titoli dal calibro di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, Super Mario Bros. Deluxe, Wario Land, Mario Tennis, Pokémon Giallo, Oro e Argento, Donkey Kong Country e tanti altri ancora!