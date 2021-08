Destiny 2 La Regina dei Sussurri: le super non verranno rimosse

Lo scorso dicembre, Luke Smith aveva destato forti preoccupazione per tutti i giocatori di Destiny 2, perché aveva precedentemente parlato di un argomento abbastanza spinoso, ossia la rimozione delle super all’interno del gioco. Per coloro che non sapessero di cosa stiamo parlando, quest’ultime permettono ai guardiani di usare un’abilità peculiare decisamente devastante, come la Bomba Nova, Trance della Tempesta, Pugni della Distruzione, Pistolero e così via.

Dato il recente annuncio legato al rinnovo delle sottoclassi della luce da Vuoto, in molti giocatori erano preoccupati su una possibile rimozione da Destiny 2 con l’avvento della Regina dei Sussurri, prossima, grande espansione per lo sparatutto online firmato Bungie. Secondo quanto dichiarato da Joe Blackburn e Justin Truman durante una recente intervista su Polygon, le super non saranno in alcun modo rimosse.

Ecco le dichiarazioni espresse da Bungie:

Non ci sono piani in questo momento, per noi, per i giocatori di perdere qualcosa di sostanziale nella conversione. Se state parlando di qualcosa come Bomba Nova, o se state parlando di qualcosa come Lame Spettrali, vogliamo assicurarci che tutto ciò sia presente. Una delle cose che ci sta a cuore è che quando i giocatori entrano il primo giorno in The Witch Queen ed esplorano il Void 3.0, non si sentano come se gli avessero portato via un sacco di roba”, ha detto Blackburn.

Questo non significa che non ci saranno grandi cambiamenti però, in particolare quando si tratta di nuovi perk e abilità. Alcune delle nostre mischie in alcuni di questi alberi [esistenti] e alcune delle nostre passive non erano così eccitanti.

È anche possibile che alcune Super, come le diverse varianti di Bastone dell’Arco siano consolidate insieme e che gli Aspetti siano il fattore chiave di differenziazione. Ma sembra che i giocatori avranno ancora accesso ai loro diversi stili. Ancora una volta, però, l’attenzione è rivolta ad assicurare che i giocatori non perdano qualcosa di grosso nello scambio. Come nota Blackburn. È davvero importante che, per noi, quando si accede il primo giorno non ci si senta come ‘Bungie mi ha portato via un sacco di cose.