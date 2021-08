Doom Eternal The Ancient Gods Parte 2: disponibile su Switch

The Ancient Gods Parte 2, l’espansione conclusiva della campagna per giocatore singolo di DOOM Eternal, è disponibile su Nintendo Switch. I giocatori possono imbracciare il Martello delle Sentinelle e cingere d’assedio Immora, la roccaforte del Signore Oscuro, nella battaglia finale che ricaccerà le orde demoniache negli abissi dell’Inferno una volta per tutte. In modalità TV o portatile, l’epica guerra dello Slayer contro le forze del male giunge alla sua conclusione.

DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è disponibile come acquisto separato o incluso nella Deluxe Edition di DOOM Eternal. Entrambe le versioni sono disponibili su Nintendo eShop e presso rivenditori digitali selezionati.

Questa la descrizione:

Sfida gli dèi e risveglia un male antico nell’epica conclusione della saga del DOOM Slayer. Riunisci le armate delle Sentinelle, assedia l’ultimo bastione dell’Inferno, fai breccia nelle mura fortificate e affronta il Signore Oscuro in persona.