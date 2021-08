Hearthstone: da oggi l’aggiornamento della Battaglia

Oggi arrivano grandi aggiornamenti per quanto riguarda la modalità Battaglia di Hearthstone.

Arriva infatti il più grande aggiornamento alla Battaglia mai visto finora. Per iniziare, viene introdotta una nuova abilità specifica per la Battaglia, Vendetta, che fa qualcosa dopo che X tuoi servitori sono morti. A seguire, vengono cambiati 37 servitori con altri nuovi e vengono aggiunti due nuovi eroi.

È stato apportato qualche cambiamento fondamentale. Viene aggiunto un tetto ai danni massimi pari a 15 fino alla sconfitta del primo giocatore, in modo che nessun giocatore possa subire più di 15 danni finché il primo giocatore di una lobby non viene sconfitto o non si disconnette. Inoltre, è stata aumentata la durata dei turni in modo che tutti abbiano il tempo di prendere familiarità con i nuovi contenuti: la durata dei turni dal 3 al 9 è stata aumentata di 5 secondi. Con l’aggiornamento della patch 21.2, tutti ricominceranno da capo e il punteggio sarà azzerato per fare spazio alla nuova stagione.

AGGIORNAMENTI ALLA BATTAGLIA

Rivoluzione dei servitori: 37 servitori verranno rimpiazzati da servitori nuovi

Nuova abilità: Vendetta: Fa qualcosa dopo che X tuoi servitori sono morti

Per dare a tutti il tempo di abituarsi ai nuovi contenuti e aggiornamenti, i timer dei turni sono stati temporaneamente aumentati La durata dei turni dal 3 al 9 è stata aumentata di 5 secondi La durata dei turni verrà ridotta in futuro

I Premi di Lunacupa sono stati disabilitati

È stato aggiunto un tetto ai danni massimi pari a 15 Nessun giocatore può prendere più di 15 danni in combattimento finché è vivo Nota: il tetto ai danni massimi non controlla la morte dei giocatori fino all’inizio della fase di Reclutamento e questo significa che se qualcuno si arrende, si disconnette o muore durante la fase di Reclutamento, il tetto ai danni massimi sarà ancora presente per quel combattimento



Per tutti gli ulteriori dettagli potete l’aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale. Ricordiamo inoltre che ad inizio agosto è uscita l’espansione Uniti a Roccavento.