Rainbow Six Siege European League: annunciata collaborazione tra Ubisoft e HyperX

Ubisoft e HyperX annunciano una nuova collaborazione nella quale HyperX diventa l’esclusivo fornitore di periferiche di gioco – cuffie, microfoni, mouse, mousepad e tastiere – della Tom Clancy’s Rainbow Six Siege European League. La collaborazione inizierà con lo Stage 3 della stagione 2021. Durando sino a dicembre 2021, la collaborazione include anche le finali della European League.

Questo accordo segna anche un nuovo passo in avanti nella lunga collaborazione tra Ubisoft e HyperX, iniziata con gli esport nel 2016. Come partner principale per la comunità di Rainbow Six Siege, HyperX sponsorizzerà il pre-show, che i fan europei potranno vedere all’inizio di ogni giornata di gioco, e offrirà speciali regali sui social media.

“Siamo felici di dare il bentornato a HyperX come partner fondamentale per la scena degli esport europei di Rainbow Six”, ha dichiarato Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales and Marketing di Ubisoft EMEA. “HyperX ha contribuito al successo di diverse competizioni esport di Rainbow Six negli anni passati, e siamo emozionati di averli a bordo per quella che promette di essere un’eccitante fine stagione per la European League”.

“Siamo eccitati di rinnovare la collaborazione con Ubisoft per la European League di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege”, ha detto Jessany van ‘t Hoff, Head of Global Gaming Partnerships di HyperX. “HyperX è spinta dalla passione nel formare la cultura del gioco e ha supportato gli esport per più di un decennio. Siamo da tempo supporter della comunità di Rainbow Six Siege e speriamo di seguire i team attraverso i vari tornei per vedere quale squadra europea riuscirà a prevalere, assicurandosi un posto al Six Invitational”.

Per maggiori informazioni su Tom Clancy’s Rainbow Six esport e sulla European League, visitate www.rainbow6.com/esports e seguiteci su twitter.com/Rainbow6IT e instagram.com/rainbow6it.