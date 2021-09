Dead Space Remake: ecco cosa è stato mostrato

Come promesso, oggi è stato dato un primo sguardo a Dead Space, il remake della serie horror sci/fi annunciato all’EA Play di luglio. È stato mostrato sul canale Twitch di Motive Studio.

Il team (con Philippe Ducharme e Roman Campos-Oriola) ci tiene da subito a fa sapere che non si tratta di un vero e proprio reveal del gioco, ma che volevano far vedere lo stato attuale del lavoro ai giocatori, che ora è ancora in uno stadio iniziale, proprio agli inizi dello sviluppo. Per questo nella live sono stati mostrati filmati che fanno vedere proprio le basi, come si sta sviluppando, con build pre-produzione. Il motore grafico usato è il Frostbite. Oltre a diversi screenshot ed artwork, sono sati mostrati alcuni filmati in movimento. All’interno di un corridoio, in una fase in assenza di gravità, e in una parte in cui veniva visto nel dettaglio il modo in cui i proiettili dell’arma colpivano un mostro. Si tratta di un nuovo sistema di dismembramento dei corpi, in cui può essere rimossa la carne dalle ossa dei nemici.

Con un video messaggio, Gunner Wright ha confermato di essere ancora una volta la voce di Isaac, anche in questo remake.

Viene poi confermato il fatto che non ci saranno micro-transazione, e che non ci saranno cambi alla storia. Il team ha voluto aggiungere che vogliono trasmettere la sensazione di solitudine, attraverso anche le regole di dialogo di Isaac:

Isaac parlerà principalmente solo quando gli si parla Isaac a volte parlerà in una situazione in cui sarebbe strano se rimanesse in silenzio

Non ci sono stati annunci relativi al periodo d’uscita, ma vi ricordiamo che il remake di Dead Space arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Qui sotto potete vedere uno screen che confronta la versione originale, in alto, con il remake, in basso.

Qui sotto potete invece vedere le fasi gameplay mostrate durante la live.