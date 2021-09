Madden NFL 22: EA aggiunge dieci squadre collegiali a Superstar KO

Con l’inizio della stagione collegiale del football americano, e l’avvicinarsi dell’inizio della NFL, Electronic Arts vuole celebrare il successo del lancio di Madden NFL 22 (qui il trailer ufficiale), il nuovo capitolo della celebre serie dedicata allo sport più amato d’America, consentendo ai fan di tornare ai propri giorni al college, inserendo ben dieci tra le più famose squadre collegiali di sempre, con un roster di ex allievi che sono poi diventati alcune delle più grandi leggende di sempre nella NFL.

L’evento a tempo limitato Campus Legend è stato inaugurato oggi nella compenente multiplayer di Madden NFL 22, Superstar KO, su tutte le piattaforme. Per la prima volta dal 2013 dunque i giocatori potranno competere con, o contro, i propri amici in una partita di football collegiale.

E per festeggiare ulteriormente il lancio dell’evento Campus Legends, due ex atleti copertina di Madden, la leggenda di University, of Texas, Vince Young, e quella di USC, Reggie Bush, si fronteggeranno al Rose Bowl Stadium, rappresentando le rispettive università in una partita a Madden. A commentare ci saranno un altro ex allievo di USC, Matt Leinart, e la commentatrice di ESPN, Beth Mowins. L’evento inizierà alle 1.00 di notte (ora italiana) e sarà visibile sul canale YouTube della NFL e su quello Twitch di Madden NFL.

Estasiato il commento di Vince Young:

“Sono stato un fan di Madden da quando ho memoria, quindi sarà davvero speciale prendere in mano il controller e rivedermi con indosso l’uniforme del mio college per la prima volta in una partita. Non vedo l’ora di misurarmi ancora una volta contro Reggie [Bush] vestendo le nostre vecchie maglie. Sono parecchio bravo a Madden, non vedo l’ora di portare a casa un’altra vittoria per i Longhorns”

Le dieci squadre disponibili durante l’evento Campus Legends saranno Clemson University, University of Miami, Louisiana State University (LSU), University of Florida, University of Oklahoma, University of Texas, University of Southern California (USC), University of Oregon, University of Nebraska e Mitchigan State University. I roster di ognuna di queste squadre saranno composti dai più grandi giocatori che abbiano mai vestito i loro prestigiosi colori, così come da star ancora in attività nella NFL, e possono essere consultati qui.

Soddisfazione e orgoglio per questa iniziativa traspare dalle parole di Seann Graddy, executive producer di Madden NFL per EA Sports:

“Durante tutta la stagione del football, portiamo nuovi contenuti e miglioramenti ai nostri giocatori di Madden, e siamo veramente eccitati di portare il brio del football collegiale a milioni di giocatori che già si godono Madden NFL 22 in una delle modalità più accessibili di sempre, il Superstar KO”

La modalità multiplayer Superstar KO è stata lanciata da Electronic Arts come contenuto post lancio in Madden NFL 20, ed è diventata una delle più apprezzate esperienze della saga, grazie al suo gameplay rapido. I giocatori potranno dunque giocare con, o contro i loro amici in partite 1v1, 2v2 o 3v3, e guadagnare delle ricompense che potranno essere usate anche nella modalità Ultimate Team di Madden.