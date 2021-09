Sword Art Online Progressive: ecco alcune novità!

Indubbiamente uno dei sottogeneri più amati del mondo degli anime è quello degli isekai, opere all’interno delle quali uno o più protagonisti vengono trasportati in qualche modo in un mondo parallelo, spesso dai decisi tratti fantasy. Uno dei più noti esponenti del genere è senza dubbio Sword Art Online, adattamento animato delle light novel di Reki Kawahara che, dopo aver concluso la sua quarta stagione, War of Underworld, ha confermato di essere pronto a tornare con il film Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night.

Annunciato nel settembre 2020, il film aveva ricevuto il suo trailer lo scorso luglio, ma sembra che altre novità sulla pellicola che ci riporterà nel mondo digitale accanto a Kirito e Asuna stiano emergendo online negli ultimi giorni. A quanto pare infatti, è stata resa nota la durata complessiva del film, che dovrebbe essere di un’ora e trentasette minuti, decisamente più breve dunque del precedente film della serie, Sword Art Online Ordinal Scale, che si attestava intorno alle due ore.

La trama di Sword Art Online Progressive ruoterà intorno agli eventi della prima stagione, che vedeva Kirito e Asuna intrappolati nel diabolico videogioco di Akihiko Kayaba, mentre si sforzavano di risalire i piani del castello di Aincrad sconfiggendo boss sempre più pericolosi e potenti per guadagnarsi la propria libertà. Stavolta però l’attenzione si concentrerà di più sul personaggio di Asuna che su quello di Kirito, dandoci dunque una visione completamente nuova degli eventi della serie.

Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, prodotto da A-1 Pictures con la regia di Ayako Kawano, è previsto all’uscita in Giappone in ottobre, mentre non c’è ancora una data sicura per il resto del mondo: i fan della serie di Kawahara dovranno attendere un’altro po’ dunque per saperne qualcosa di più.