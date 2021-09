One Piece: arriva la one-shot speciale L’avventura di Bibi

One Piece è una delle opere più longeve e amate del mondo manga e anime, e con il viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma che prosegue da oltre vent’anni e mille capitoli, è naturale che il manga di Eiichiro Oda si sia guadagnato un posto speciale non solo nel cuore dei fan, ma anche in quello dei colleghi mangaka.

Oda del resto è sempre stato molto generoso nel concedere ad altri artisti “un’escursione” nel suo mondo, permettendo loro di creare storie e one-shot che potessero poi essere integrate nel franchise di One Piece. Ed è quello che è successo anche con Naoshi Komi, autore noto per lavori come Double Arts e Nisekoi False Love, che ha coronato il suo sogno, collaborando con il suo idolo alla one-shot L’avventura di Bibi. La notizia è stata condivisa dall’account Twitter ufficiale di Weekly Shonen Jump, che ha anche dato ai fan l’opportunità di leggere gratuitamente l’opera su Manga Plus.

Il fumetto ci riporterà indietro a uno degli archi narrativi più amati di One Piece, quello di Alabasta, e ruoterà intorno alla principessa Bibi, membro quasi ufficiale dei pirati di Cappello di Paglia, che dopo aver salvato il suo regno dai piani di Crocodile e della Baroque Works proprio grazie all’aiuto di Luffy, ha deciso di non proseguire il suo viaggio in mare.

Nonostante tutto, il personaggio è tornato recentemente anche nella serie principale, dove l’abbiamo vista partecipare al Reverie, la grande riunione dei regni della Grand Line, e dove sembra essere stata presa di mira dal misterioso Im-sama.

Non si tratta della prima volta che Eiichiro Oda permette ad altri mangaka di entrare nel mondo di One Piece: recentemente era stato Boichi, l’artista del manga Dr. Stone, a realizzare una serie prequel incentrata sulle avventure di Portgas D. Ace prima dell’inizio del viaggio di Luffy. Chissà se prima della fine dell’opera altri artisti si aggiungeranno a questa lista.

Nel frattempo One Piece dovrebbe presto arrivare anche nel mondo del live-action, con la serie targata Netflix su cui continuano ad emergere alcuni piccoli dettagli.