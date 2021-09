To Your Eternity: ecco la data della seconda stagione!

Ve l’avevamo già detto nel nostro primo sguardo, e To Your Eternity si è confermata come una delle uscite più interessanti dell’industria anime nel 2021. Lontana dalla violenza ostentata di altri titoli shonen come L’attacco dei giganti o Jujutsu Kaisen, l’opera, tratta dal manga di Yoshitoki Oima, l’autrice di A Silent Voice, ha saputo conquistare i fan con una profonda caratterizzazione dei personaggi e una forte sprinta introspettiva.

Non è una sorpresa dunque che la serie si sia guadagnata la conferma per una seconda stagione, della quale la rete televisiva giapponese NHK, che trasmette l’anime in patria, ha già svelato la finestra d’uscita pubblicando, sul proprio account Twitter, un bellissimo poster pubblicitario.

A quanto pare la seconda stagione di To Your Eternity farà il suo debutto sugli schermi di tutto il Giappone durante l’autunno del 2022 probabilmente, proprio come la prima stagione, verrà trasmessa in simulcast in tutto il mondo da Crunchyroll, che si è assicurata i diritti sulla serie della Oima.

Prepariamoci dunque a vivere nuove, profonde avventure in compagni di quei personaggi che abbiamo imparato ad amare, in un panorama che, almeno a giudicare dal poster condiviso da NHK, potrebbe essere meno nevoso e polare di quello visto nella prima stagione. Di certo si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.