Assetto Corsa Mobile è disponibile sui dispostivi iOS

505 Games è orgogliosa di presentare Assetto Corsa Mobile, una nuova versione portatile del suo franchise di giochi di corsa di punta, che viene lanciata su iPhone e iPad al prezzo di €4,99. Questa nuova rivisitazione del leader dei giochi di simulazione di corse sbarca sui dispositivi iOS grazie all’ottimo lavoro di Digital Tales , sfruttando gli anni di esperienza e di conoscenza di KUNOS Simulazioni per offrire un’esperienza di guida senza precedenti su dispositivi mobile.

Ispirato dall’acclamato Assetto Corsa, il titolo simula la sensazione dell’abitacolo di un vero pilota. Scegli tra sei diverse modalità di gioco: iniziate con la Pratica per imparare le basi, poi passate alla Gara Classica per mettere alla prova le abilità. Gareggiate per il miglior tempo nella Prova a Tempo, affinate la tua costanza in una gara di Resistenza, imparate a destreggiavi tra gli avversari nella modalità Sorpasso e punta alla velocità pura nella modalità Autovelox. Mettetevi al volante di 59 auto da corsa ufficiali e sfrecciate lungo 9 circuiti diversi, ognuno dei quali è stato scansionato con la tecnologia Laser Scan direttamente da Assetto Corsa. Ogni tracciato ha variazioni di orario e di condizioni atmosferiche – la pioggia metterà a dura prova anche le abilità dei piloti più esperti. Digital Tales ha prestato particolare attenzione ai controlli di Assetto Corsa Mobile per far sì che anche le corse sotto la pioggia siano divertenti: personalizzate gli input con funzionalità di inclinazione, controlli touchpad e assistenza di accelerazione.

Per celebrare il lancio di Assetto Corsa Mobile, 505 Games ha collaborato con marchi racing di alto profilo, tra cui Lamborghini, Ferrari e Maserati, per garantire un’esperienza di corsa all’impazzata con le migliori auto sul mercato. Il marchio Assetto Corsa ha una tradizione di realismo e sfida che ha a lungo affascinato piloti professionisti come Charles LeClerc e Valentino Rossi. Il gioco è la prima mossa perfetta nel mondo della simulazione del franchise di Assetto Corsa. Assetto Corsa Mobile è ora disponibile sull’App Store per iPhone e iPad, al prezzo di €4,99.