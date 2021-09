Ghostrunner: il nuovo DLC aggiunge la Modalità Ondata e la Modalità Assistenza

Ghostrunner, gioco d’azione ambientato in un mondo cyberpunk con meccaniche parkour, è un titolo in prima persona che è stato sviluppato da Slipgate Ironworks, All In! Games, One More Level e 3D Realms. Il suo publisher, ovvero 505 Games, è lieto di annunciare importanti novità inerenti al suo prodotto, di cui è attualmente in lavorazione una versione current-gen.

Le novità in questione, tra l’altro, riguardano proprio le versioni di Ghostrunner per PS5 e Xbox Series X/S, ciascuna delle quali conterrà già le modalità rilasciate da oggi, oltre alla possibilità di acquistare il Neon Pack, il quale contiene nuove e stilose katane da brandire, per un totale di quattro set, comprensivi anche di guanti abbinati. Ogni set è caratterizzato da colori vibranti ispirati al cyberpunk e al synthwave, il tutto ad una modica cifra di €4,99. Una delle modalità che verrà introdotta nel titolo è quella che riguarda le ondate.

La Modalità Ondata permetterà al giocatore di scontrarsi contro un’orda dopo l’altra di brutali nemici della Dharma Tower che possono uccidere l’utente con un solo colpo, trasformando l’esperienza in un rougelike. Non è tutto, superando venti ondate di avversari, il giocatore avrà la possibilità di sbloccare un’esclusiva spada.

Oltre alle ondate, per i giocatori meno temerari che ricercano un’avventura pacifica, 505 Games ha messo a disposizione la Modalità Assistenza, l’ideale per godersi la storia senza le pressioni di un gameplay duro e feroce. Questa introdurrà dei cooldown più brevi per un uso più frequente delle abilità del personaggio, un gameplay più lento per favorire i tempi di reazione e una vita extra.

Ci sono altre novità, perché ieri è uscito anche il Bundle di Jack a €7,99, il quale include tutti gli oggetti per la personalizzazione del personaggio che sono stati lanciati dal day-one del titolo ad oggi, comprendendo anche quelli presenti nel Neon Pack. Su Steam, Epic Games Store e GOG, invece, a partire dal 7 settembre 2021 verrà lanciato il Bundle Estate a €12,99. Questo contiene tutti gli oggetti esistenti, oltre alla colonna sonora originale di Daniel Deluxe e un bellissimo artbook in formato digitale. La colonna sonora e l’artbook sono, ad ogni modo, disponibili anche separatamente grazie all’Art Bundle (a €7,99).

Ricordiamo a tutti che Ghostrunner è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, mentre dal 28 settembre, il titolo approderà sulle console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per maggiori informazioni a riguardo, non esitate a visitare il sito ufficiale.