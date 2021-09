LEGO Star Wars Battles arriva su Apple Arcade

Warner Bros. Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games annunciano LEGO Star Wars Battles, un nuovo gioco di strategia d’azione in uscita esclusivamente su Apple Arcade, il popolare servizio di gaming in abbonamento di Apple, che offre un accesso illimitato senza pubblicità o acquisti in-app. Il gioco è un mix perfetto dei famosi personaggi, veicoli e delle iconiche ambientazioni di LEGO Star Wars con battaglie multi giocatore 1 vs 1 in tempo reale.

Sviluppato da TT Games Brighton e pubblicato da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars Battles permette ai giocatori di combinare personaggi e veicoli di tutte le diverse ere della galassia di Star Wars così da creare squadre imbattibili. La strategia è un elemento essenziale nello schieramento delle truppe e per la costruzione delle torri LEGO sul campo di battaglia mentre si cerca di distruggere la base avversaria. I giocatori potranno comandare entrambi i lati della Forza con eserciti del lato chiaro e del lato oscuro, ciascuno caratterizzato da uno stile di gioco unico.

In questo gioco ricco di personaggi e ambientazioni di tutte le ere di Star Wars, tra cui Star Wars: The Clone Wars e Rogue One: A Star Wars Story, i giocatori possono collezionare eroi e cattivi come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Darth Vader, insieme ai Porg, agli Assaltatori, ai droidi da battaglia e a diversi veicoli, dagli AT-AT ai Bombardieri TIE per giungere fino Millennium Falcon. Progredire nel gioco permette di sbloccare diverse arene ispirate a luoghi famosi di Star Wars, tra cui Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis e molto altro. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su Apple Arcade con un abbonamento mensile di €4,99 e un mese di prova gratuito. Sarà possibile giocarvi su iPhone, iPad e Apple TV. Apple Arcade è anche incluso nei piani mensili di abbonamento Apple One: Individuale (€14,95) e Famiglia (€19,95), con un mese di prova gratuito.