Hitman 3: trailer dell’Atto 5, Gola

Hitman 3, terzo capitolo principale del reboot che è stato messo in atto a partire dal 2016 da IO Interactive, ha dato inizio al nuovo atto, basato su un altro dei sette peccati capitali, ovvero la gola (“gluttony” in inglese). Da poco si è concluso l’atto basato sulla lussuria, il quarto dei nuovi contenuti aggiuntivi che si sono susseguiti in seguito al lancio del titolo avvenuto lo scorso gennaio.

IO Interactive, in occasione dell’uscita di questo quinto DLC, ha condiviso un trailer su YouTube basato proprio sull’Atto della gola. Questo comprende nuovi gadget e oggetti atti alla personalizzazione dell’Agente 47, ma non solo. Nel dettaglio, l’espansione di Hitman 3 viene spiegata proprio nel trailer in questione che vi lasciamo in fondo alla notizia.

In particolare, gli oggetti inclusi in “Gola” saranno i seguenti: una nuova tuta, un fucile a pompa e un nuovo pacchetto di gomme da masticare. Non è tutto, perché due Bersagli Elusivi saranno disponibili a Dartmoor dal giorno 3 al 23 settembre 2021, mentre un altro di questi bersagli potrà essere trovato a Bangkok tra il 7 e il 27 settembre 2021. Beccarli entrambi, permetterà al giocatore di sbloccare la tuta casual con guanti abbinati.

Visto che abbiamo parlato di Bangkok, è giusto specificare che questa sarà la nuovissima location prevista per questo quinto atto e andrà live a partire dal 7 settembre 2021. Ricordiamo a tutti che Hitman 3, per chi ancora non lo avesse giocato, è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, nonché come esclusiva sul cloud per Nintendo Switch.