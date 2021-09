Super Smash Bros.Ultimate: in arrivo il nuovo torneo True Grit Triumphs

Nintendo ha annunciato l’ultimo evento settimanale in arrivo su Super Smash Bros.Ultimate. Questa settimana ospiteranno il 51° torneo, True Grit Triumphs. Questo evento utilizza un set di regole della modalità resistenza e sarà disponibile per la partecipazione fino al 6 settembre. Migliore è la performance di un concorrente, maggiori saranno le ricompense in Spirit che riceverà.

Ricordiamo che di recente sono stati aggiunti i nuovi Spirit di Sakuna: of Rice and Ruin al gioco e anche uno Spirit a tema Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Lo Spirit di Wings of Ruin, altro non è che il Raze wing Rathalos insieme all’eroe del gioco. Ricordiamo che i progressi di salvataggio della demo di Monster Hunter Stories 2 verranno trasferiti alla versione completa del gioco. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: