Diablo 2 Resurrected: ecco l’Incantatrice

Si continua con i trailer dedicati alle differenti classi presenti in Diablo 2 Resurrected, ovvero la versione rimasterizzata del classico action RPG uscito nel 2000 per PC. Ieri è stato condiviso un trailer basato sulla figura del Barbaro, con tanto di dimostrazione sulle capacità di questa classe, più improntate ad un confronto corpo a corpo.

Oggi, invece, vedremo di approfondire più dettagliatamente un’altra figura di Diablo 2 Resurrected (già presente nel titolo originale): ovvero l’Incantatrice. Questa figura, presentata per mezzo di un trailer, è specializzata in incantesimi elementali, risultando, così, più adatta ad un approccio magico su più larga scala. Gli elementi che possono essere gestiti dall’Incantatrice sono principalmente tre: Ghiaccio, Fulmine e Fuoco.

Le magie di ghiaccio, solitamente, favoriscono un rallentamento dei movimenti degli avversari, talvolta congelandoli e rendendoli, di fatto, inermi e vulnerabili a qualunque attacco. Non solo, l’Incantatrice potrà anche creare un’armatura di ghiaccio per aggiungere un bonus alla sua difesa.

Le magie di fulmine, invece, sono attacchi piuttosto potenti che, di contro, presentano una quantità di danno minimo molto bassa. Quelle di fuoco, infine, grazie al vasto raggio di azione che possono sfruttare, risultano particolarmente vantaggiose in occasione di partite in multiplayer.

Un altro vantaggio posseduto dall’Incantatrice è quello di potersi muoversi velocemente lungo la mappa grazie al teletrasporto. Purtroppo, uno dei difetti di questa figura, è la scarsa quantità di punti di difesa, risultando una pessima incassatrice di colpi. Vi entusiasma questa classe? Noi di GamesVillage vi ricordiamo che potrete giocare a Diablo 2 Resurrected a partire dal 23 settembre, data in cui diverrà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.