Life Is Strange: Shawn Mendes è l’executive producer della serie televisiva

L’adattamento televisivo di Legendary del videogioco Square Enix Life Is Strange sta diventando un po’ più musicale. Il pluripremiato cantautore Shawn Mendes, insieme ad Andrew Gertler, suo partner di Permanent Content, è salito a bordo per supervisionare la musica per la serie, che è stata sviluppata da Legendary Television e dj2 Entertainment.

Per dare il via al progetto, che Legendary ha raccolto nel 2016, un anno dopo l’uscita del gioco, c’è Anonymous Content, il banner dietro la vivace serie True Detective e 13 Reasons Why, tra molti altri. Non è esattamente ciò che viene in mente quando Hollywood affronta i videogiochi . Il gioco non è uno sparatutto in prima persona o un fantasy epico di fantascienza, ma piuttosto una serie di avvincenti giochi di avventura basati sulla trama che presentano un universo in cui i protagonisti di tutti i giorni esercitano poteri soprannaturali mentre affrontano sfide reali, relazioni reali ed emozioni reali.

La storia del primo gioco è incentrata sull’appassionata di fotografia Max Caulfield, una studentessa delle superiori che scopre di poter riavvolgere il tempo salvando la sua migliore amica Chloe Price. La coppia si ritrova presto a indagare sulla misteriosa scomparsa della compagna di studi Rachel Amber, che scopre un lato oscuro della vita nella loro città, Arcadia Bay. I giocatori hanno risposto al gioco di avventura, che ora è diventato un franchise con sequel e spin-off. Ha anche vinto numerosi premi tra cui il BAFTA Game Award 2016 per la migliore storia e il Peabody Futures of Media Award inaugurale. Il nuovo capitolo, Life Is Strange: True Colors , uscirà il 10 settembre. Legendary Television e AC Studios fungeranno da co-studio del progetto, con Legendary Television in qualità di studio principale. Life Is Strange è stato sviluppato attraverso l’accordo first-look tra Legendary Television e dj2 Entertainment. Le due società stanno lavorando alla serie televisiva precedentemente annunciata My Friend Pedro e alla serie anime Tomb Raider, quest’ultima realizzata per Netflix.