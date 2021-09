No Man’s Sky: nuovi aggiornamenti su Frontiers

Il nuovo aggiornamento di No Man’s Sky Frontiers ci rivela grosse novità:

Il mondo sarà popolato da Npc con cui interagire

Verranno aggiunte vere e proprie città da esplorare e da scoprire

Verranno aggiunte poi in seguito nuove nebulose, dettagli sulla customizazione della base, migliorato il sistema di combattimento e molto altro ancora!

Hello Games ha dichiarato che sin dall’inizio del progetto il loro intento era far entrare il giocatore di in

”Una copertina di un libro di fantascienza ”



e sicuramente dopo quest’ultimo aggiornamento sarà sicuramente cosi.

Gli insediamenti sono il punto forte di questa nuova espansione, infatti il giocatore non solo avrà a che fare con città sempre più complesse a livello architettonico, ma bensì potrà decidere anche di diventare il reggente di quell’insediamento!

Il diventare reggente di un insediamento renderà questa nuova espansione ancora più personale e interattiva, gli insediamenti partiranno da piccoli complessi di edifici e Npc, ma grazie al nostro intervento sarà possibile costruire, invitare altri Npc e soprattutto far diventare il nostro piccolo insediamento una fiorente città!

Sempre in linea con il sistema di gioco, il bioma del nostro pianeta sarà sicuramente unico e toccherà a noi per far sì che l’insediamento rispecchi al meglio il bioma

Come ogni bravo reggente ci troveremo anche davanti a delle scelte politiche, dover instaurare comunicazioni e rapporti con altre città, gestire gli incassi ed ergerci come figura di giustizia, Hello Games infatti cita:

“Giudizi giusti e compassionevoli si tradurranno in cittadini felici”

Questo ci porta a pensare che probabilmente ci sarà un sistema per valutare il nostro operato come reggenti in base al parere del nostro popolo.

L’approccio con cui decideremo di muovere il nostro insediamento è solo a nostro rischio e pericolo, tutto ci lascia pensare che un insediamento retto con tirannia possa portare anche a una rivolta!

Questo aggiornamento però non porta solo questa nuova modalità , le sorprese non finiscono in No Man’s Sky. Verrà aggiunta la terza spedizione, chiamata ”Cartografi”, come suggerisce il nome sarà una spedizione dove l’obiettivo è mappare un pianeta, ma questa volta la sfida sarà diversa.

”L’evento inizia con tutti i giocatori nello stesso posto, come suggerisce il nome si concentra sulla mappatura planetaria e l’esplorazione ” ”

Dichiara la casa produttrice nel comunicato stampa, per poi continuare con altri dettagli

”Con nuove sfide e ricompense uniche i giocatori dovranno esplorare a fondo il loro mondo di partenza per sfuggire all’atmosfera tossica del pianeta Gisto Major”

Questo enorme aggiornamento renderà l’esperienza di gioco ricca di contenuti, anche a distanza di anni.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti