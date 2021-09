Super Monkey Ball Banana Mania: annunciato il DLC dedicato ad Hello Kitty

SEGA ha recentemente annunciato un nuovo contenuto scaricabile in arrivo all’interno di Super Monkey Ball Banana Mania, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Ebbene, la compagnia ha recentemente svelato un DLC dedicato a nientemeno che ad Hello Kitty.

Il character sarà disponibile nel gioco nella giornata del 5 ottobre al prezzo di €4,99. In calce alla notizia, potete trovare il trailer d’annuncio ufficiale legato al contenuto scaricabile per Super Monkey Ball Banana Mania. Nessuno si sarebbe aspettato che Hello Kitty potesse fare il suo debutto nell’iterazione targata SEGA. Inoltre, la clip video in questione mostra pochi secondi di gameplay nei panni del personaggio.