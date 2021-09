Xbox Game Pass: ecco i giochi di settembre

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di settembre: tra di loro ci sono Final Fantasy XIII, Surgeon Simulator 2 e The Artful Escape, che debutterà proprio con l’uscita su Game Pass.

Questa la lista, con il giorno d’uscita:

Craftopia (Anteprima di gioco) (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 settembre

Arrivi su una piccola isola piena di animali, risorse e possibilità infinite. Quello che fai in questo gioco dipende completamente da te – raccogliere risorse, raccogliere i raccolti, combattere i boss, catturare i nemici, costruire una bella casa, sbloccare nuove isole, esplorare il mondo, e altro ancora! Cosa farete quando potrete fare tutto ciò che avete sempre sognato?

Final Fantasy XIII (Console e PC) – 2 settembre

Final Fantasy XIII è un RPG fantasy in cui un gruppo di coraggiosi umani lotta contro il destino nell’utopica città celeste di Cocoon e nel mondo primordiale di Pulse. Segui l’elegante eroina Lightning nelle battaglie dal ritmo serrato e nell’avventura in un nuovo mondo misterioso.

Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC) – 2 settembre

Un gioco di carte narrativo sulla connessione con le persone. Il tuo mazzo è il tuo personaggio, riflette le tue esperienze e dà forma alle tue relazioni. Viaggia in diversi luoghi per acquisire beni per il tuo negozio. Lungo la strada, incontrerai belle storie, personaggi compassionevoli e deliziose sorprese in un mondo in cui il cambiamento climatico ha reso la vita difficile.

Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 settembre

La vita di Bob è nelle tue mani! Lavora da solo o con un massimo di tre amici in questo simulatore basato sulla fisica e svela i misteri della Bossa Labs Medical Facility, esplora centinaia di livelli creati dalla comunità e crea il tuo, utilizzando lo strumento di costruzione dei livelli sandbox. O, se preferite, passate il tempo sostituendo tutti gli arti di Bob con delle teste – anche questo funziona.

Crown Trick (Console e PC) [email protected] – 7 settembre

Benvenuti nel regno dell’incubo! Guida la protagonista Elle in un pericoloso viaggio attraverso dungeon generati proceduralmente, navigando attentamente tra nemici unici e trappole che si muovono solo quando Elle lo fa grazie all’unico meccanismo sincrono a turni di Crown Trick. Pianifica strategicamente ogni mossa per sopravvivere, padroneggia una combinazione di abilità, Familiar e armi per sfuggire al labirinto.

Breathedge (Cloud, Console e PC) [email protected] – 9 settembre

Ispirato al Retrofuturismo, all’estetica sovietica e ai film di commedia dark, Breathedge è una nuova versione del genere survival che ti mette al comando di un semplice ragazzo chiamato the Man che sta portando le ceneri di suo nonno a un funerale galattico e improvvisamente si trova nel mezzo di una cospirazione universale.

Nuclear Throne (Console e PC) [email protected] – 9 settembre

Nuclear Throne è uno sparatutto top-down post-apocalittico simile a un roguelike. Combatti la tua strada attraverso le terre desolate con armi potenti, raccogliendo radiazioni per mutare alcune nuove arti e abilità. Tutte queste cose e altre ancora potresti fare se solo fossi bravo in questo gioco. Riuscirai a raggiungere il Trono Nucleare?

The Artful Escape (Console e PC) [email protected] – 9 settembre

Un adolescente prodigio della chitarra parte per un viaggio psichedelico e multidimensionale per ispirare il suo personaggio teatrale e affrontare l’eredità di una leggenda popolare morta. Con le performance vocali di Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers.

Qui invece i giochi arrivati ad agosto nell’Xbox Game Pass.