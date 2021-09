PlayStation Plus: ufficiali i titoli di settembre

In questi giorni erano circolate insistenti voci su quali fossero i giochi del PlayStation Plus di settembre. Ebbene, i leak si sono rivelati esatti.

Sul blog ufficiale è stato confermato che per il mese di settembre i possessori del servizio per le console Sony potranno scaricare Overcooked: All You Can Eat! per PlayStation 5, e Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 per PlayStation 4. Qui sotto potete leggere le descrizioni dei giochi, in fondo alla notizia invece il trailer che presenta i titoli. Potranno essere scaricati dal 7 settembre e fino al 4 ottobre.

Overcooked: All You Can Eat! | PS5

Overcooked!, Overcooked! 2 e tutti i contenuti aggiuntivi sono fusi insieme e rimasterizzati in questa deliziosa edizione definitiva. Goditi centinaia di livelli di caos culinario cooperativo sia locale che online, attraverso cucine sempre più pericolose e oscure. I giocatori possono godersi le modalità campagna, sopravvivenza e pratica, e, novità per All You Can Eat, la modalità assist! Il gioco contiene caratteristiche che permettono al maggior numero possibile di giocatori di unirsi alla frenesia del cibo, con un’interfaccia utente scalabile, testo adatto alla dislessia e opzioni per il daltonismo.

Predator: Hunting Grounds | PS4

Cacciare o essere cacciati in questo sparatutto asimmetrico multiplayer che mette l’uomo contro il Predator. Come parte di una squadra di quattro persone, completa missioni impegnative prima che il Predator ti trovi o sii il Predator e dai la caccia alla tua preda, usando armi aliene mortali – come il Plasma Caster a spalla, Combistick e altro – per inseguire la tua preda. Impara diverse classi e stili di gioco, indipendentemente dal lato che scegli.

Hitman 2 | PS4

Viaggia per il mondo e insegui i tuoi bersagli in esotici luoghi sandbox, dalle strade assolate alle foreste pluviali buie e pericolose. Nessun luogo è al sicuro dall’assassino più creativo del mondo, l’Agente 47. Preparati a vivere l’ultima spy thriller story. La tua missione è quella di eliminare l’inafferrabile Shadow Client e svelare la sua milizia, ma quando 47 scopre la vera identità del suo obiettivo e la verità sul suo passato, cambia tutto. Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare, nuove modalità di gioco e nuove caratteristiche, tra cui la nuova modalità Sniper Assassin con il primo gioco co-op del franchise.

Ecco il trailer che mostra i giochi del PlayStation Plus di settembre.