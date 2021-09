Rogue Spirit: arriva in early access su Steam

Il publisher 505 games e gli sviluppatori di Kids With Sticks hanno annunciato che da oggi Rogue Spirit, l’action-adventure con meccaniche rogue-lite, arriva su Steam in early access. I team hanno lavorato per mettere la loro visione nelle mani dei giocatori e non vedono l’ora che il Regno di Midra vengo esplorato.

Con l’uscita in Accesso Anticipato, il team vuole che la community giochi un ruolo fondamentale nel viaggio di Rogue Spirit, proprio come aveva fatto per il lancio della demo. In questo link possono essere dati feedback tramite un sondaggio di opinione della community e il team incoraggia tutti gli “Spiriti” ad aiutarli a migliorare l’esperienza di gioco.

Nell’Early Access debuttano i primi sei livelli generati proceduralmente, in cinque diversi biomi, tutti resi con un lavoro grafico 3D ispirato ai film dello Studio Ghibli come Princess Mononoke e Nausicaä. I giocatori possono esplorare foreste, paludi, villaggi e altro ancora. Scoprire i segreti e sfidare i boss, sbloccare potenziamenti permanenti tra una run e l’altra e potenziare decine di abilità ed essenze che rendono ogni run un’esperienza completamente diversa.

Il gioco è su Steam al prezzo di 19,99 euro, con un 10% di sconto per un tempo limitato; il lancio completo è previsto nel 2022.Qui sotto potete vedere il nuovo trailer pubblicato per l’occasione.