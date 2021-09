Story of Seasons Friends of Mineral Town: annunciata data di rilascio

Story of Seasons Friends of Mineral Town ha finalmente una data ufficiale di rilascio.

A quanto pare il gioco uscirà sulle piattaforme Xbox One e PS4 sia in versione fisica che digitale il 15 Ottobre, il gioco come già spiegato nel nostro articolo precedente è un remake del gioco uscito Su Game Boy Advance, il gioco è forse uno tra quelli più ricordati con nostalgia e forse uno dei più attesi per i fan.

Uscito nel lontano 2003, prodotto all’epoca da Marvelous Entertainment e da Nintendo sta per sbarcare su due console di ultima generazione però stavolta staccandosi da Nintendo. Ci danno questo meraviglioso annuncio tramite un trailer che ci farà ripercorrere tutti quei momenti passati, e il suo sviluppo nel tempo:

Il viaggio nei ricordi è assicurato, armatevi di zappa e vivete questa avvenuta vecchio stile riadattata.