Ubisoft +: offerto lo status di founder a chi adotti la versione beta entro la fine di settembre

Ubisoft +, il servizio in abbonamento della famosa software house francese erede di Uplay, ha annunciato che la versione beta dell’accesso multipiattaforma si sta estendendo a più paesi prima del lancio, previsto per il prossimo 30 settembre. Nell’ultimo anno, l’accesso multipiattaforma di Ubisoft + ha offerto nuove uscite e giochi classici ai giocatori su Google Stadia e Amazon Luna, permettendo di scoprire nuovi giochi, il divertimento cross-platform e dando il benvenuto a tanti nuovi giocatori.

I nuovi abbonati, e quelli attuali, che collegheranno il loro account Ubisoft a Google Stadia o ad Amazon Luna (a seconda della disponibilità sul loro territorio) entro il 29 settembre, otterranno lo status di founder e potranno mantenere, dopo la fine della beta, l’accesso multipiattaforma al loro attuale prezzo di abbonamento di 14,99 € al mese, a meno che il loro abbonamento non cambi. A partire dal 30 settembre, l’accesso multipiattaforma sarà invece disponibile a 17,99 € al mese. Ubisoft + continuerà inoltre a rimanere disponibile per PC allo stesso prezzo di 14,99 € al mese.

Il servizio in abbonamento della casa francese sta espandendo il suo accesso multipiattaforma a più paesi. Il servizio sarà infatti disponibile su Google Stadia in Spagna, Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Polonia, Irlanda, Svezia, Belgio, Ungheria, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Olanda. Ubisoft + è già disponibile su Amazon Luna negli Stati Uniti su più dispositivi, tra cui Amazon Fire TV (dove non necessita di invito) e su Google Stadia per gli abbonati negli Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Per ottenere il servizio non è richiesto alcun abbonamento Stadia Pro o Amazon Luna +.

Inoltre, Ubisoft + su Google Stadia, Amazon Luna e PC offre la premium edition delle prossime uscite e dei giochi più amati del catalogo della software house. I giocatori potranno divertirsi con i giochi della casa francese sui loro dispositivi e beneficiare della progressione cross-platform per i nuovi titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic, e Rainbow Six Extraction. Qui si può trovare una lista aggiornata.