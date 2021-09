Marvel’s Midnight Suns: ci saranno le microtransazioni, ma soltanto per le skin

Dopo averlo presentato con uno spettacolare trailer cinematico durante la Opening Night Live della Gamescom 2021, Firaxis Games e 2K Games ha svelato alcuni aspetti di gameplay di Marvel’s Midnight Suns, il suo nuovo RPG tattico (qui la nostra anteprima). Oltre ad alcuni aspetti del combat system e dell’esplorazione però, i video di gameplay condivisi dalla software house hanno anche rivelato che le abilità dei personaggi saranno determinate da un sistema di carte, che saranno concesse attraverso l’apertura di pack random.

Questo tipo di meccanica è stato immediatamente guardato con sospetto dai fan, che temono si possa trattare soltanto di un tentativo di monetizzare, proprio attraverso la vendita delle carte.

Ebbene, attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco, il developer ha tenuto a chiarire che in Marvel’s Midnight Suns non ci saranno loot boxes o “microtransazioni volte a ottenere più carte”. Questo non vuol dire che il titolo non avrà alcuna microtransazione: sarà infatti possibile acquistare le skin per i vari personaggi del titolo, ma, come tiene di nuovo a specificare Firaxis, si tratta di elementi “puramente estetici” che “non influiscono sull’equilibrio di gioco in nessun modo”. Tra l’altro, a quanto sembra, un certo numero di outfit saranno comunque sbloccabili durante il corso del gioco.

Marvel’s Midnight Suns è in fase di sviluppo, e arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC nel marzo del 2022.Nel titolo ci sarà spazio non solo per alcuni tra gli eroi Marvel più amati, che sono diventati volti noti al grande pubblico anche grazie al successo dell’MCU, come Captain America, Wolverine, Captain Marvel, Iron Man e Doctor Strange, ma anche per altri personaggi meno noti e legati all’occulto dell’universo della Casa delle Idee, come Ghost Rider, Blade, Nico Minoru e Magik.