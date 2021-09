Dragonball Super cancellato in Argentina per… molestie sessuali!

Mentre il manga di Dragonball Super continua ad andare avanti regolarmente nella sua serializzazione e ci sta regalando tante emozioni, grazie anche ai nuovi power up che sono stati donati ai protagonisti (in particolare a Vegeta), l’anime è fermo dall’ormai lontano 2018. Questo però non significa che l’opera di Toyotaro e Akira Toriyama sia scomparsa dagli schermi televisivi, e anzi, in giro per il mondo (e particolarmente in Sud America, dove l’anime è molto seguito) si contano moltissime riproposizioni della serie animata.

Eppure sembra proprio che in Argentina Dragonball Super non andrà più in onda, a causa di un controverso episodio che vede come protagonista l’amato maestro Muten, e che è stato tacciato di molestia sessuale. Infatti, il Dipartimento delle Comunicazioni di Buenos Aires ha diramato una comunicazione ufficiale a seguito di un episodio durante il quale il Genio delle Tartarughe di Mare si dedicava a un addestramento “particolare” in vista dell’inizio del Torneo del Potere.

Durante l’episodio infatti, Muten chiede a Puar di trasformarsi in una bellissima ragazza, per tentare di superare la sua fissazione per le donne, e riuscire così a combattere contro di loro durante l’importante torneo. Alla fine dell’allenamento il Genio sostiene di essere riuscito a controllare i suoi bollori, ma soltanto sul campo di battaglia. Un episodio che avrebbe dunque l’intenzione di essere scherzoso e distensivo, ma che sembra non essere stato gradito in Argentina.

A quanto sembra infatti, il Dipartimento di Pubblica Difesa avrebbe ricevuto una nota di reclamo direttamente dal Ministero per le Donne, le Politiche di Genere e la Diversità Sessuale nelle persone del ministro Estela Diaz, della segretaria di stato per le politiche anti-violenza, Flavia Delmas e della direttrice provinciale per la pianificazione della comunicazione, Lucia Garcia Itzigohn.

“L’episodio andato in onda in Argentina, aveva l’intenzione di riprodurre la pratica della violenza sessuale perpetrata da un adulto contro una minore in un contesto di accettazione sociale nel quale la violenza sulla ragazza veniva naturalizzata”

Di fatto, il maestro Muten è stato accusato di molestie sessuali, e come risultato la programmazione di Dragonball Super è stata cancellata a Buenos Aires e in gran parte dell’Argentina sia su Cartoon Network che su Warner Media, e sembra che non riprenderà tanto presto. Ovviamente la decisione potrebbe essere cambiata in futuro, ma per il momento, i fan argentini dovranno rinunciare alle avventure di Goku e degli altri combattenti Z.