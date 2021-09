Hunter x Hunter: i fan hanno festeggiato una data speciale!

Hunter x Hunter continua a latitare dalle pagine di Weekly Shonen Jump da moltissimo tempo, tanto che l’amata opera di Yoshihiro Togashi ha raggiunto alcuni record negativi di serializzazione. Nonostante tutto però i fan dell’anime (recentemente approdato in Italia, su VVVVID) e del manga rimangono affezionatissimi ai personaggi, e, in assenza di novità su un possibile ritorno della serie, hanno deciso di festeggiare per conto loro.

L’occasione è stata fornita da una data simbolica della serie di Hunter x Hunter, quella del 1 settembre. Proprio in questo giorno infatti si pone il così detto Yoeknew Day, il giorno in cui i quattro protagonisti principali della saga, Gon, Killua, Leorio e Kurapika, che si erano separati al termine dell’esame da Hunter, si ritrovano nella città di Yorknew City (York Shin City nella traduzione italiana).

La reunion di quello che potremmo considerare il cast principale dell’opera ha dato il via a uno degli archi narrativi più emozionanti di Hunter x Hunter, durante il quale Kurapika è riuscito a consumare la sua vendetta su alcuni membri della Brigata Fantasma, il temibile gruppo di criminali e assassini responsabile dello sterminio della sua intera razza. Grazie alla sua padronanza del Nen, e all’aiuto di Gon, Killua e Leorio, Kurapika è riuscito infatti a eliminare alcuni dei membri del gruppo, anche se la Brigata Fantasma si è rivelata un avversario ben più temibile di quanto gli Hunter non avrebbero potuto credere.

In effetti, l’organizzazione non è stata del tutto sgominata, e negli ultimi capitoli del manga di Togashi era ancora in circolazione, nonostante gli sforzi di Kurapika. Chissà, forse in futuro, se la serie dovesse tornare, potremmo scoprire se i nostri eroi riusciranno effettivamente a eliminare definitivamente i villain. Per il momento però i fan non possono fare altro che sperare che almeno arrivi un nuovo capitolo, e festeggiare, tutti insieme, il Yorknew Day!