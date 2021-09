The Elder Scrolls Online: statistiche evento The World Plays ESO

Negli ultimi mesi The Elder Scrolls Online è stato protagonista di un’iniziativa speciale denominata The World Plays ESO. Streamer e ospiti speciali sono stati invitati a raccogliere il guanto di sfida e riscoprire ESO, ma anche giocatori di tutto il mondo si sono uniti all’iniziativa.

Potete dare un’occhiata all’infografica che trovate in fondo all’articolo, per avere un’idea del tipo di avventure, sfide e storie che i giocatori hanno vissuto durante The World Plays ESO. Tutto racchiuso in un comodo riassunto delle statistiche di gioco. Potete trovare maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Gioca a modo tuo: create il vostro personaggio! Equipaggiate tutte le armi e le armature che trovate e personalizzate lo stile di gioco con centinaia di abilità uniche.

Un’avventura di Elder Scrolls: scoprite la seconda era di Tamriel e godetevi tutte le missioni epiche, i personaggi memorabili e i pericolosi nemici presenti nel gioco di Elder Scrolls.

Andare ovunque: esplorate liberamente mentre il vostro personaggio viene migliorato per affrontare ogni zona, il che significa che potete andare ovunque, con chiunque, a qualsiasi livello.

Un mondo in continua crescita: iniziate il viaggio in qualsiasi momento con i capitoli di ESO, portando nuove ed emozionanti avventure oltre a frequenti aggiornamenti e DLC.

Classi potenti: In qualsiasi modo giocate, c’è una classe adatta al vostro stile di gioco. Esercitate le potenti braccia del vostro guerriero per creare magie uniche.

Battaglie PVP epiche: affrontate i compagni di gioco in epiche campagne open world o campi di battaglia più piccoli e frenetici in furiosi combattimenti PvP.

Combattimento ricco di azione: con il suo sistema di combattimento altamente mobile e ricco di azione, ogni combattimento è una battaglia emozionante che tiene il giocatore sulle spine.

The Elder Scrolls Online è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia e PC.