Diablo 2 Resurrected: ecco il Paladino

Dopo aver approfondito le figure del Barbaro e dell’Incantatrice, oggi vediamo il terzo trailer dedicato alle classi che saranno presenti in Diablo 2 Resurrected, che poi coincidono con quelle che erano già presenti nel titolo originale risalente al 2000. La remastered è di imminente arrivo e, per quest’occasione, Blizzard punta a presentare le caratteristiche di questa.

Il Paladino, presentato nel nuovo trailer di Diablo 2 Resurrected, è un guerriero religioso che combatte con un’etica ed è dotato di buona forza fisica e ottime difese. La sua prerogativa è la lealtà e, per questo, tende ad effettuare incantesimi che vanno a potenziare gli alleati vicini. Altresì è in grado di indebolire i nemici, limitandone le abilità.

Il punto forte del Paladino è lo scudo, suo elemento distintivo, che tra l’altro viene impiegato anche come arma per stordire gli avversari o per potenziare le statistiche di difesa e la rapidità con cui egli para i suoi attacchi. Per quanto riguarda le abilità, egli può sfruttare il Martello Benedetto o Punizione. Il Paladino, inoltre, è tipicamente avvolto dalle aure, le quali proiettano intorno a lui e ai suoi alleati alcune benedizioni. Infine, egli avrà l’abilità di curare le ferite dei suoi compagni di viaggio.

Potrete osservare le caratteristiche del Paladino nel trailer in calce alla notizia. Nel frattempo, noi vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected è in arrivo questo mese, più specificamente uscirà il giorno 23 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.