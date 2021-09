Marvel’s Midnight Suns: un primo sguardo al gameplay

2K e Marvel hanno unito le forze per dare vita al titolo strategico Marvel’s Midnight Suns e ne hanno svelato in anteprima mondiale il gameplay, costituito da una forte componente tattica, che poi definisce il genere di questo gioco, la cui narrazione un altro elemento cardine del titolo.

I giocatori faranno la conoscenza del Cacciatore, ovvero il primissimo eroe della Marvel che sarà possibile personalizzare. Questo Cacciatore è appena stato riportato in vita dopo un sonno secolare in modo che possa guidare i Midnight Suns, i quali sono costretti a risollevarsi dall’oscurità provocata dalla perdita di alcuni alleati, così da poter salvare il destino del mondo.

A proposito di Marvel’s Midnight Suns, Steve Martin, ovvero presidente dello studio Firaxis Games afferma quanto segue:

Siamo entusiasti di lavorare con la Marvel per creare questo titolo. Non solo questa è una direzione sensazionale e originale per Firaxis, ma abbiamo anche una partnership gratificante con Marvel per raccontare nuove storie del loro mondo.

Ogni giorno, nei panni del Cacciatore, l’avventura inizierà dall’Abbazia, unico rifugio sicuro dalle grinfie di Lilith, Madre dei Demoni e genitrice del Cacciatore. Qui il giocatore potrà osservare i vari alleati da una prospettiva in terza persona, mentre questi lo saluteranno prima di avviarsi per una missione.

Il titolo, a livello di gameplay, premierà l’arguzia tramite delle meccaniche di gioco che prediligono l’uso dell’intelletto per essere padroneggiate. I giocatori potranno selezionare fino a tre personaggi da portare in combattimento e tutti questi presentano alcune carte che rappresentano le abilità possedute dagli stessi. Ogni eroe, anche il Cacciatore, possiede un set unico di carte che potrà essere organizzato e utilizzato a seconda delle preferenze e dei gusti dell’utente.

A commentare la scelta di gameplay entra in gioco Jake Solomon, direttore creativo di Firaxis:

n Marvel’s Midnight Suns, non stai imparando a combattere o a diventare gradualmente più forte, tu e i tuoi compagni eroi siete già delle leggende e dovete combinare tutto quello che avete nel vostro arsenale per fermare Lilith. Le carte forniscono un modo nuovo e rinfrescante di approcciare le tattiche, permettendoci di andare davvero fino in fondo nella progettazione di un sistema di combattimento che fa sentire, guardare e giocare ogni eroe in modo diverso.

Al termine delle sessioni di combattimento, i personaggi si ritroveranno tutti all’interno dell’Abbazia, in cui il giocatore potrà provare a stringere dei rapporti d’amicizia sempre più profondi con i celeberrimi Wolverine, Iron Man, Captain Marvel, e così via, grazie soprattutto a delle interessanti opzioni di dialogo. In merito a quest’opzione, si è espresso Garth DeAngelis, Senior Franchise Producer di Firaxis Games:

Era incredibilmente importante per noi costruire qualcosa che il mondo dei giochi non avesse mai visto prima. In Marvel’s Midnight Suns, non stai solo salvando il mondo con combattimenti eroici, stai vivendo accanto e facendo amicizia con le leggende Marvel, impegnandoti in una storia incredibilmente

profonda, il tutto mentre prendi decisioni interessanti che si addicono al gameplay senza tempo di Firaxis.

Dopo la condivisione del primo video basato sul gameplay, Firaxis pubblicherà un video incentrato prevalentemente sul combat-system il giorno martedì 7 settembre alle ore 20.30 qui. Ricordiamo a tutti che Marvel’s Midnight Suns uscirà a marzo 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.