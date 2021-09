Bravely Default: il prossimo capitolo è già in fase di pianificazione

La scorsa settimana, Square Enix ha rivelato che la sua versione Switch, Bravely Default II, ha venduto circa 950.000 unità in tutto il mondo . È sulla buona strada per superare le vendite della versione 3DS originale, che ha venduto poco più di un milione di unità nel corso della sua vita. Naturalmente, ha sollevato domande sul futuro della serie.

La buona notizia è che il Team Asano spera di continuare la serie ed è già nelle fasi di pianificazione per il prossimo IP. Ecco cosa ha detto il produttore Tomoyo Asano nell’ultimo numero di Famitsu:

Bravely Default II è stato ben accolto dai fan e, di conseguenza, speriamo di continuare la serie perché riteniamo di potercela fare ancora una volta. Detto questo, siamo ancora nella fase di pianificazione e sospetto che lo sviluppo richiederà altri 3-4 anni, quindi apprezzeremmo se i fan potessero sopportarci.



Ad Asano era stato precedentemente chiesto del futuro della serie nell’aprile dello scorso anno . All’epoca, ha detto che aveva in mente un concetto e ha menzionato come potrebbe anche essere una versione per smartphone:

Ho un’idea per questo. Non ho fissato i dettagli intenzionalmente, quindi potrebbe anche essere un gioco per smartphone. Forse avrò l’opportunità di realizzarlo in futuro se i fan supporteranno la serie.

Di seguito una panoramica di Bravely Default II:

Storia

La saga inizia quando il nostro eroe Seth, un giovane marinaio, si lava sulle rive di uno dei cinque regni di Excillant. Qui incontra Gloria di Musa, una principessa che è fuggita dal suo regno quando è stato distrutto dalle forze del male intenzionate a rubare i suoi cristalli. Incontra anche Elvis e Adelle, due viaggiatori determinati a decifrare un libro misterioso e magico. Guidato dal destino, sta a te fermare le forze che minacciano questi eroi e tutta Excillant.

Bravely Default II è disponibile su console Nintendo Switch e anche su Steam.