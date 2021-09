Cyberpunk 2077: 160 dipendenti lavorano alla prima espansione

Cyberpunk 2077 è stato per certi versi un titolo che ha saputo rubare la scena a molti titoli usciti nello stesso periodo, ma per le ragioni sbagliate. Non sono mancate le controversie legate ai gravi problemi tecnici ritrovati nel gioco, anche se nel comparto narrativo pare si sia distinto e abbia fatto guadagnare a CD Project RED discrete somme di denaro.

A partire dal disastroso lancio che ha subìto Cyberpunk 2077, il team di sviluppo si è impegnato fin da subito per migliorare gli aspetti tecnici in modo da garantire un’esperienza di gioco più gradevole agli utenti tramite la diffusione di un elevato numero di immense patch. Tra questi aggiornamenti, inoltre, CPR dovrebbe riuscire anche a trovare il tempo per pubblicare una versione next-gen del titolo, la quale dovrebbe teoricamente uscire entro la fine del 2021.

Inoltre, anche in seguito al lancio della versione PS5 e Xbox Series X/S del titolo, questo continuerà ad essere seguito tramite la pubblicazione di parecchi contenuti aggiuntivi che mireranno ad ampliare la campagna principale, un po’ come successe per l’ultimo titolo della software house, ovvero The Witcher 3.

Su queste espansioni sopra dette, tra l’altro, ci giunge un dettaglio di eccezionale interesse. Pare che CPR abbia stanziato una quantità pari a 160 dipendenti sui lavori riguardanti la prima espansione aggiuntiva del titolo. Questo dato è emerso in seguito della dettagliata revisione dei conti riferibile al primo semestre del 2021. Oltre a ciò, veniamo anche a sapere che circa 70 persone, al momento, sarebbero indaffarate nello sviluppo di un progetto videoludico che non è ancora stato annunciato.

Interrogato sulle specifiche inerenti alle espansioni che presto vedremo, Adam Kicinski ha affermato quanto segue:

Per quanto riguarda l’espansione, questa è in fase di sviluppo ancora, ma non possiamo fornire dettagli sulla data. Vorremmo mantenere la regola secondo cui non commentiamo la data finché non siamo pronti a renderla pubblica. Per quanto concerne il prezzo, invece, penso che si aggirerà attorno alle cifre che venivano pagate per i DLC di The Witcher 3. Tuttavia, è ancora presto per poterne parlare dal momento che non abbiamo neanche una data ufficiale.

Ricordiamo a tutti che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre le versioni current-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S arriveranno nel corso del prossimo anno probabilmente.