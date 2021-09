eFootball 2022: data d’uscita e molti altri dettagli svelati da Konami

Konami, finalmente, annuncia eFootball 2022 dopo aver mostrato il gameplay durante la gamescom 2021. Il titolo uscirà entro la fine del mese corrente e presenta vari contenuti in-game che non vediamo l’ora di svelarvi. Innanzitutto, la software house ha annunciato che la prima stagione di contenuti riguardanti il titolo calcistico free-to-play verrà resa disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 settembre 2021.

Questa prima stagione servirà ai giocatori a comprendere il vero significato di eFootball 2022 e di ciò che potrà rappresentare con il passare del tempo e delle stagioni questa nuovissima piattaforma di simulazione calcistica. In autunno inoltrato, successivamente, verrà diffuso un major update che riguarda il primo vero aggiornamento sostanziale, il quale segnerà anche l’approdo del titolo su iOS e Android.

Questo annuncio è stato comunicato da Seitaro Kimura, producer della serie eFootball, il quale ha affermato:

“eFootball” è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, “eFootball 2022” è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti. Gli aggiornamenti della piattaforma porteranno nuove funzioni, come il matchmaking cross-platform e il supporto ai controller per dispositivi mobile, saranno distribuiti con frequenza nei prossimi mesi e saranno sempre gratuiti. Gli aggiornamenti futuri su contenuti e modalità di gioco saranno offerti ai giocatori sia gratuitamente sia con opzione premium. Non vediamo l’ora di far scendere in campo i giocatori e di ricevere i loro feedback.

Dal day-one i giocatori potranno godersi l’eFootball World, ovvero un luogo virtuale in cui si potrà godere di partite disputate fra team reali a costo zero. I contenuti sono costituiti da:

Match offline , grazie a cui si potrà giocare contro l’IA o un amico in modalità offline con nove club tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC;

, grazie a cui si potrà giocare contro l’IA o un amico in modalità offline con nove club tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC; Sei stadi disponibili tra : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium;

: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium; Eventi online grazie al matchmaking cross-generation (PS5 vs PS4 e Xbox Series vs Xbox One) e grazie anche a eventi settimanali con squadre prestabilite, grazie a cui sarà possibile guadagnare ricompense.

Da questo autunno invece, grazie al major update (la cui data di condivisione sarà presto annunciata), molte caratteristiche essenziali alla modalità World saranno aggiunte. Una di queste è Creative Teams. Contemporaneamente a ciò, verrà introdotto anche il primo modello di monetizzazione, bilanciato e strutturato per far sì che tutti i giocatori possano raggiungere lo stesso potenziale. Creative Teams, in particolare, permetterà di sottoscrivere dei contratti con calciatori e allenatori che meglio si adattano allo stile di gioco dell’utente. La squadra sarà interamente personalizzabile, i cui componenti potranno essere allenati e preparati per poter competere con il resto del mondo.

Oltre a ciò sarà disponibile anche Creative League, una lega in cui l’utente potrà usare il proprio Creative Team per competere con altri giocatori. Sarà fondamentale guadagnare punti per salire di livello nella lega e per ottenere magnifiche ricompense. Durante i Tour Event, invece, si potrà competere contro l’IA per accumulare Event Points. Per poter gareggiare contro avversari online sarà necessaria poi la modalità Challenge Event, in cui saranno anche disponibili degli obiettivi da raggiugere. Infine, l’Online Quick Match permetterà ai giocatori di scontrarsi in partite generate casualmente contro altri utenti, disponibile anche in cross-platform.

Nuove tipologie di giocatori aspettano i fan di calcio per questo nuovissimo titolo:

Standard : calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso;

: calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso; Trending : calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti;

: calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti; Featured : calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins o Points;

: calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins o Points; Legendary: calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole.

Ricordiamo a tutti che eFootball 2022 è stato realizzato da Konami con l’Unreal Engine e verrà reso disponibile a partire dal 30 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam). La versione per iOS e Android arriverà insieme al major update, in data da definirsi (visitate il sito per maggiori informazioni).