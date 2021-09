Impostor Factory: svelata la data d’uscita

Impostor Factory (chiamato anche To the Moon 3: Impostor Factory) è il terzo capitolo della serie adventure dello studio indipendente Freebird Games. Il titolo è il sequel (oppure un prequel?) diretto di To the Moon (2011) e di Finding Paradise (2017), il quale venne annunciato nell’ormai lontano 2019 tramite un reveal trailer.

In questo reveal trailer era stato affermato che avremmo visto questo terzo episodio nel corso del 2020, anche se poi è dovuto necessariamente slittare a data da destinarsi a causa della pandemia da COVID-19, la quale ha causato enormi ritardi nello sviluppo, provocando, appunto, il posticipo della data di lancio del gioco.

Il titolo, a livello di trama, potrebbe coinvolgere il Dottor Watts e la Dottoressa Rosalene, anche se non è stato ancora ufficializzato. La protagonista, invece, sarà Quincy, la quale si avventurerà in una villa per partecipare ad una festa elegante. Quando questa, però, si avvierà in bagno si imbatterà in una macchina del tempo. Il ritrovamento di questo strumento sarà il punto di svolta della narrazione, in quanto la storia prenderà una piega decisamente più inquietante.

A livello di caratteristiche estetiche, siamo sicuri che il titolo si ispirerà ai suoi predecessori, anche se speriamo si spinga oltre e punti a migliorare ulteriormente i punti di forza dei precedenti capitoli. Impostor Factory, se si dovesse rivelare all’altezza dei suoi fratelli maggiori, non deluderà di certo. Il titolo uscirà il giorno 30 settembre 2021 su PC (via Steam), data che è stata ufficializzata dal profilo Twitter della software house.

Impostor Factory (To the Moon 3) is releasing soon on May 153rd, 2021!

Just in time for Spring as promised! Wishlist here: https://t.co/Ufol4CQVIS pic.twitter.com/dNgRcNdWKS

— Kan Gao (@Reives_Freebird) September 1, 2021