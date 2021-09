VAXEE PA Series Recensione: un ottimo tappetino “Control”

Negli ultimi anni, i tappetini da gioco hanno ricevuto sempre più attenzione da parte dei videogiocatori che hanno iniziato a valutare la sua effettiva importanza. Non a caso, la vasta gamma di scelta tra diversi mousepad è in costante crescita, di qualità e numero. Sicuramente, il noto brand giapponese Artisan è noto come uno dei produttori migliori, tuttavia il prezzo dei loro prodotti è decisamente alto per una buona fetta di fruitori che non hanno intenzione di investire circa 80 euro (compresa dogana e spedizione). Ecco che allora la VAXEE PA Series ci viene in aiuto con una nuova proposta “Control” disponibile sul loro sito ufficiale a partire da 29,99 euro.

Senza girarci intorno la lineup del brand, ormai noto nelle nostre pagine, ha come obiettivo quello di imporsi come alternativa al celebre Zowie GSR-SE. Di certo non un’impresa facile, considerando che quest’ultimo è uno dei mousepad più utilizzati dagli utenti, ma non così impossibile. Vediamo se la VAXEE PA Series riuscirà a tenere testa ai suoi competitor, o addirittura superarli.

VAXEE PA Series: ZYGEN O OUTSET?

Iniziamo il nostro articolo togliendo ogni dubbio riguardante la possibile confusione che potrebbe generare la differenziazione tra VAXEE PA Series ZYGEN o OUTSET. L’unica differenza tra queste due versioni è la stampa sulla superficie del tappetino, per cui le performance saranno identiche. Lo stesso vale per l’opzione “Custom ID” la quale vi permetterà semplicemente di aggiungere il vostro nome al centro della periferica.

Nel nostro caso, abbiamo avuto il piacere di provare il VAXEE PA Series ZYGEN, quindi ci soffermeremo a commentare della sua qualità estetica unicamente. Il design che ricorda un vecchio dipinto giapponese ci ha pienamente colpito in maniera positiva, così come la stampa utilizzata che, come ci è stato specificato da un rappresentante dell’azienda, è stata “incollata” (utilizzando termini davero poco tecnici) a caldo.

Questa specificazione è molto importante dato che si tratta di una grande differenziazione da un normale strato di “coating”, il quale col tempo farebbe perdere il feeling originale del mousepad. Non è possibile constatare dopo quanto tempo il prodotto inizi a consumarsi poiché non è ancora passato molto tempo dalla sua uscita e nel nostro caso non abbiamo ancora notato cambiamenti in merito. Considerando il tempo di vita medio del GSR-SE (che assomiglia molto al VAXEE PA Series) crediamo che un anno possa essere una buona stima. Ovviamente, nel caso in cui non abbiate problemi potete continuare a fruirne, soprattutto se teniamo conto che queste stime variano in base all’utilizzo personale.

Un ottimo Control Pad, decisamente nella nostra top 5

Il nostro VAXEE PA Series ZYGEN nuovo di zecca ci è arrivato all”interno della sua confezione arrotolato. Ammettiamo che questa scelta non ci ha fatto impazzire, dato che il GSR-SE in nostro possesso è stato impacchettato allo stesso modo e non si è mai “srotolato” del tutto, soprattutto ai lati. Fortunatamente, dobbiamo dire che non è questo il caso e dopo un paio di ore con dei pesi posti sul mousepad abbiamo ottenuto un prodotto pronto per un utilizzo ottimale. Inoltre, in parte dobbiamo ammettere che la scelta di packaging è stata sicuramente pensata per garantire un costo di spedizione minore per cui tutto sommato approviamo l’idea generale, specialmente dopo aver visto che non ci sono problemi.

Le dimensioni del VAXEE PA sono 45x40cm e si tratta di una taglia unica. Anche qui, parliamo delle stesse dimensioni di un GSR-SE e si tratta dello standard, infatti non abbiamo avuto problemi con la scelta.

Venendo da mousepad decisamente più veloci (per gusto personale) abbiamo fin da subito notato la natura “Control” del VAXEE PA. Per chi non lo sapesse, in breve, per “Control” s’intendono tutti quei tappetini che presentano una performance più lenta in fase di scorrimento e una potenza di stop più marcata della media. Insomma, se giocate a titoli come VALORANT o Counter Strike molto probabilmente questa è la scelta che potrebbe fare al caso vostro.

Dovendo fare una comparazione diretta con lo Zowie GSR-SE, dobbiamo ammettere che abbiamo preferito utilizzare il VAXEE PA. La nostra scelta è motivata dal fatto che crediamo che ci sia un bilanciamento velocità/controllo migliore in quest’ultimo (che infatti si presenta leggermente più veloce) e una migliore resistenza all’umidità, di cui ne abbiamo sentito la presenza solamente nelle giornate più calde di questa estate.

Come già detto in precedenza, il VAXEE PA eccelle specialmente in quei titoli dove è richiesta un’estrema precisione e movimenti molto veloci. Il suo controllo avanzato rende i suddetti più semplici da gestire e, soprattutto, consistenti. Indubbiamente consigliato se avete intenzione di competere seriamente su FPS come VALORANT o Counter Strike. Ovviamente, la preferenza personale è un altro grande fattore, ma se non avete ancora un’idea chiara di cosa vi possa piacere, con il VAXEE PA potete stare sicuri di acquistare un ottimo tappetino ad un prezzo accessibile rispetto a tutte le altre offerte premium.

Il tappetino da gioco VAXEE PA si presenta come una periferica che predilige un controllo più avanzato rispetto alla media. Siamo rimasti molto soddisfatti dalla scelta estetica del brand, nonostante abbiamo potuto osservare in prima persona solo la versione ZYGEN. Rispetto al suo diretto competitor, lo Zowie GSR-SE, siamo convinti che il prodotto in analisi si sia rivelato superiore non solo di performance ma anche con il suo ottimo rapporto qualità prezzo. Decisamente, il VAXEE PA rientra nella nostra top 5 di mousepad “Control” e ne consigliamo vivamente l’acquisto, soprattutto se giocate a titoli com e Counter Strike e VALORANT.