The Elder Scrolls Online Waking Flame Recensione: le porte dell’Oblivion non si sono ancora chiuse

A distanza di due mesi dall’uscita del nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, Blackwood (di cui potete leggere la nostra recensione a questo link), Zenimax e Bethesda proseguono nel racconto degli eventi circa la congiura che ha come obiettivo il ritorno di Dagon, dio daedrico della distruzione. L’ultimo contenuto, rilasciato come da programma nel terzo quadrimestre del 2021 è un DLC, composto di due dungeon dal titolo Waking Flame. Certo, oltre la presenza di due dungeon completamente nuovi questo nuovo DLC porta diverse con se diverse patch volte a risolvere alcuni noti problemi, come quello del sistema di mailing interno al gioco, numerosi nuovi set, collezionabili e mobilio per il sistema di housing, assieme ad alcune modifiche al PVP, in particolare Imperial City. Ciononostante, ciò che spingerà i giocatori a spendere questi 1500 crowns sarà la presenza di due nuove istanze PVE dedicate a party da 4 giocatori.

The Elder Scrolls Online Waking Flame Red Petal Bastion

Il primo dei due è Red Petal Bastion. Situato nella zona nord ovest di Glenumbra, una delle regioni dove opera la Daggerfall Covenant, questo dungeon ricorda da vicino la struttura di Black Drake Villa, istanza rilasciata a marzo assieme al primo DLC di questo nuovo arco narrativo noto come The Gates of Oblivion. Il dungeon offre un’ottima varietà di location, si parte dalla zona esterna del bastione penetrando man mano all’interno della struttura per arrivare fino alle segrete. Già in modalità Normal abbiamo ben 3 boss segreti che si aggiungono ai 3 standard. Basterà sostare su alcuni piedistalli (esattamente come in Black Drake Villa) e si apriranno dei portali che ci porteranno nella dimensione dell’oblivion dove si trovano questi boss. Ciascuno di essi, una volta sconfitto, da un passiva che potrà essere sfruttata fino al completamento della missione. Interessante in questo senso è la skill ottenuta dopo il secondo dei boss segreti che dà la possibilità ai giocatori di sparate automaticamente un raggio infuocato quando si entra in modalità parata. La modalità veteran non richiede meccaniche particolari ed è affrontabile dalla maggior parte dei giocatori. Storia del tutto diversa è quella dell’Hard Mode, che diventa impossibile da affrontare per un party selezionato casualmente e che non abbia personaggi con almeno un CP intorno a 500. Quasi tutti i set che è possibile acquisire durante questo dungeon hanno una loro utilità, Thunder Caller ad esempio è una soluzione ottima per un dps magica, mentre il 5 bonus di Silver Rose Sigil garantisce ad un tank sia un danno attivo che una passiva per i nemici che abbassa la loro capacità di infliggerne. Molto interessante per i templari è il Monster Set di Red Petal, ottenibile come al solito solo sconfiggendo il final boss in modalità Veteran, probabilmente il set più interessante dell’intero DLC. Con il secondo bonus Prior Thierric, in caso di danno ad area diretto, svolge la duplice funzione di aumentare la potenza dei colpi e rendere gli avversari più vulnerabili.

The Dread Cellar

Il secondo dungeon, The Dread Cellar si trova invece nella regione di Blackwood, aggiunta solo questo scorso luglio con il capitolo omonimo. Se Red Petal si avvicinava per meccaniche di gioco a Black Drake Villa, Dread Cellar non si discosta molto da The Couldron, secondo dungeon del DLC di marzo, Flame of Ambitions. Ambientato in una segretissima prigione imperiale ormai in disuso e destinata a quei nemici dell’impero che dovevano sparire dalla circolazione, questo dungeon è diventato una delle sedi della setta dei Waking Flame. La struttura rimane la stessa, con 3 boss regolari e 3 boss segreti che si evocano accendendo dei bracieri daedrici. La difficoltà dello scontro è superiore rispetto a quella di Red Petal già in modalità Normal così come anche quella dei boss segreti i cui bonus però sono molto stuzzicanti perchè oltri a darti passive utilizzabili fino alla fine del dungeon fa comparire dei totem nell’arena del final boss che sono assolutamente indispensabili se si intende affrontare questo contenuto in Hard Mode. Dei set che si droppano in questo dungeon è da segnalare Rush of Agony che, combinando Stamina e Spell Penetration e un quinto bonus offensivo, può essere una soluzione interessante in PVP. Il monster set invece, Magma Incarnation, è utile per un healer, poiché regala diverse passive interessanti ai membri del proprio party ogni qual volta un abilità di cura viene attivata.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Sviluppatore: ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda

In conclusione Waking Flame rispecchia la formula classica come DLC a cui Zenimax ci ha abituato in questi ultimi 7 anni di The Elder Scrolls Online. I due dungeon offrono un livello di sfida estremamente scalabile, adatto sia a quei giocatori che hanno cominciato a giocare con Blackwood a giugno, sia ai player di vecchia data, che hanno accumulato una buona esperienza end-game. Sul valore effettivo dei set aggiunti servirà ulteriore tempo per determinare l’effettivo valore ma per ora sembrano interessanti e in linea con l’equipaggiamento proposto negli ultimi mesi.