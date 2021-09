Big Brain Academy Sfide tra menti: in arrivo su Nintendo Switch

Big Brain Academy è tornato, e questa volta per Nintendo Switch.

Nintendo oggi ha rivelato un nuovo trailer per Big Brain Academy sfide tra menti, terzo titolo appartenente alla saga presente sulla console prodotto e distribuito da Nintendo

Il colosso giapponese descrive il gioco come un party game, infatti il titolo è incentrato molto sulla componente multiplayer: si potranno sfidare altri 3 giocatori in contemporanea per emozionanti sfide a 4 sia in locale che online !

Come sappiamo il gioco si basa su dei test da svolgere che rientrano in cinque categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione.

Volto immancabile di questo gioco è il nostro adorato Prof. Bilancini, guida nel gioco che ci aiuterà a individuare l’età mentale dell’utente, per poi darci suggerimenti sul come migliorare.

Infatti sarà possibile nel gioco impostare una difficoltà diversa in base alla necessità. L’obiettivo del gioco è spingerci a migliorare divertendoci, non punendoci e rovinando l’esperienza. La difficoltà potrà essere impostata anche nelle varie sfide multiplayer, cosi da non far pesare un’ipotetica differenza di preparazione.

Le sorprese non terminano qui, il gioco non solo ha un ottimo multiplayer locale, ma bensì un comparto online molto ben fornito che permetterà al giocatore di sfidare persone in tutto il mondo, per dimostrare cosi le sue capacità e migliorarsi giorno per giorno.

Uno degli elementi fondamentali del gioco, ovvero il nostro momento personale di Stretching mentale sarà presente anche su questo titolo cosi come anche il tanto amato e temuto Esame: in queste due modalità ci troveremo faccia a faccia col Prof. Bilancini che ci darà una valutazione e suggerimenti. Lo scopo è quello di migliorare gradualmente per poi ricevere i complimenti dal nostro adorato Prof e non solo.

Per chi invece cerca la sfida continua, anche in orari poco attivi sarà possibile sfruttare la nuova modalità di gioco detta ”Sfida Fantasma”, quest’ultima consiste nello sfidare letteralmente il ”fantasma” o meglio i dati salvati dai nostri parenti/amici o dal web, in modo tale da potersi allenare e superare lo sfidante.

Il gioco uscirà il 3 Dicembre 2021, un ottimo passatempo per le vacanze invernali non trovate?