THQ Nordic: annunciato lo showcase per i 10 anni

Per celebrare il 10° anniversario, THQ Nordic festeggerà con il primo evento ufficiale, digitale, che andrà in scena il 17 settembre, quando qui in Italia saranno le 21:00, sui canali YouTube, Twitch e Steam dell’azienda viennese.

Lo showcase sarà condotto da Geoff Keighley, produttore esecutivo e presentatore di The Game Awards (visto anche alla recente Opening Night Live della gamescom), e verranno mostrati sei nuovi giochi. Ci sarà il ritorno di franchise noti e di sequel di giochi amati.

Inoltre, verranno rilasciate anche nuove informazioni e filmati per i prossimi giochi, ELEX II e Expeditions: Rome. Se vi sintonizzerete in anticipo, potrete anche dare un’occhiata ad una parte relativa ad HandyGames. publisher/sviluppatore che fa parte della famiglia THQ Nordic.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.

Come scritto nel sito ufficiale:

Fondata nel 2011, THQ Nordic è un publisher e sviluppatore di videogiochi. Con sede a Vienna (Austria), e con filiali in tutto il mondo, i marchi THQ Nordic includono Darksiders, MX vs. ATV, Destroy All Humans, Wreckfest, Titan Quest, Biomutant, Gothic, ELEX, Kingdoms of Amalur e molti altri.

Vuole vuole avere un approccio core e fare in modo che sia un qualcosa in più del “possedere” un portfolio di IP altamente competitivo. Ruota intorno all’amarli e allinearli con le migliori risorse di sviluppo, per espanderli con il livello di esperienza che le comunità e le basi di fan consolidate si aspettano e meritano.

Da luglio 2018, HandyGames (Giebelstadt, Germania) fa parte della rete THQ Nordic e completa perfettamente l’impostazione del resto del gruppo come nuovo “go to”-publisher per sviluppatori e progetti di piccole e medie dimensioni. L’azienda ha un background molto forte nella VR e nella pubblicazione di giochi mobili