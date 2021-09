PlayStation Now: in arrivo diversi Final Fantasy

Sulla pagine del PlayStation Blog è stato annunciato che sono in arrivo diversi capitoli della serie Final Fantasy sul servizio PlayStation Now. Si tratta di Final Fantasy VII, VIII Remastered, IX, X e X2 HD Remaster e XII The Zodiac Age. Ne usciranno uno per mese, a partire dal settimo capitolo, il 7 settembre, fino al 4 gennaio, con il XII. Potranno essere giocati su PS4, PS5 o in streaming su PC.

Queste le descrizioni dei giochi, con la data d’uscita:

Final Fantasy VII | 7 settembre

Mako: la scoperta di questa risorsa naturale tratta direttamente dalla forza vitale del pianeta ha segnato l’alba di una nuova era, e ora l’energia sostiene la vita delle persone in tutto il mondo. Tuttavia, la Shinra Company ha monopolizzato la produzione di mako, e così facendo ha stabilito una potente egemonia, la cui influenza raggiunge gli angoli più remoti del mondo.

Cloud, un ex membro dell’organizzazione militare della Shinra, SOLDIER, si unisce al gruppo di resistenza anti-Shinra AVALANCHE, nonostante si preoccupi poco delle loro motivazioni. Durante uno dei tentativi del gruppo di fermare la compagnia, vengono a conoscenza del ritorno di Sephiroth, la nemesi di Cloud, e che con la sua riemersione, il pianeta è in pericolo più di quanto ci si aspettasse.

Final Fantasy VIII Remastered | 5 ottobre

È un periodo di guerra. La Repubblica di Galbadia, sotto l’influenza della maga Edea, mobilita i suoi grandi eserciti contro le altre nazioni del mondo. Squall e altri membri del SeeD, una forza mercenaria d’elite, si uniscono a Rinoa, una combattente della resistenza, per combattere contro il dominio tirannico di Galbadia e per impedire a Edea di realizzare il suo obiettivo finale.

Final Fantasy IX | 2 novembre

Strani eventi si verificano nel Continente delle Nebbie, una delle quattro terre principali di Gaia. Il regno di Alexandria, governato dalla regina Brahne, inizia l’invasione delle altre nazioni sotto gli ordini di Kuja, l'”angelo della morte” di Terra. Un incontro accidentale ad Alexandria riunisce Gidan, Vivi e Garnet, che intraprendono un viaggio che li porta a scoprire i segreti del loro passato, il cristallo e un posto da chiamare casa.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | 7 dicembre

Uscito per la prima volta su PS2, rivivi due dei più grandi RPG della loro generazione ampiamente acclamati per le loro storie commoventi, personaggi accattivanti e avventure memorabili.

Final Fantasy X ti porta a Spira, un mondo terrorizzato dal mostro soprannaturale Sin. Il tempio di Yevon insegna che il mostro è una manifestazione fisica dei peccati dell’umanità, e seguendo gli insegnamenti del tempio e l’espiazione potrebbe purificarlo. Yuna, una giovane donna di Besaid, è un’evocatrice che intraprende un pellegrinaggio per sconfiggere questo terrore. Tidus, un giovane di un altro mondo, si unisce a lei come suo guardiano. I misteri che ruotano intorno a Sin si svelano mentre partono per un viaggio per salvare il mondo.

Final Fantasy XII The Zodiac Age | 4 gennaio 2022

Entra in un’era di guerra nel mondo di Ivalice. Il piccolo regno di Dalmasca, conquistato dall’Impero Arcadico, è lasciato in rovina e nell’incertezza. La principessa Ashe, unica erede al trono, si dedica alla resistenza per liberare il suo paese. Vaan, un giovane che ha perso la sua famiglia nella guerra, sogna di volare liberamente nei cieli. In una lotta per la libertà e la regalità caduta, unisciti a questi improbabili alleati e ai loro compagni mentre si imbarcano in un’eroica avventura per liberare la loro patria.

Qui sotto potete vedere un immagine con i giochi della serie Final Fantasy che si andranno ad unire al PlayStation Now. Proprio per quanto riguarda il PlayStation Now, questi sono i titoli che si sono aggiunti ad agosto.