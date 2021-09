FIFA 22: EA Sports collabora con David Beckham in favore di UNICEF

Electronic Arts ha annunciato oggi che eSoccer Aid for UNICEF, un torneo online di FIFA 22, tornerà per il suo secondo anno il 30 settembre: sarà un gioco costellato di stelle, con tutti i proventi donati all’UNICEF. Ospitato in collaborazione con Twitch; eSoccer Aid for UNICEF vedrà calciatori, celebrità, creator e giocatori sfidarsi in un torneo 2v2 alla vigilia del lancio globale di FIFA 22. La trasmissione potrà essere seguita su Twitch e nomi dei partecipanti saranno annunciati prossimamente.

Il torneo virtuale seguirà Soccer Aid for UNICEF 2021, la più grande partita di calcio tra celebrità al mondo, che si svolgerà all’Etihad Stadium di Manchester sabato 4 settembre e sarà trasmessa in diretta su ITV e STV.

In qualità di partner, EA Sports farà una donazione all’UNICEF, il cui lavoro ha trasformato la vita di milioni di bambini in tutto il mondo. La donazione fa parte di diverse iniziative messe in atto da EA Sports quest’anno per sostenere i programmi dell’UNICEF, volti a dare pari opportunità a ogni bambino.

David Beckham, Goodwill Ambassador di UNICEF, ha dichiarato:

“Giocare per l’Inghilterra è stato uno dei miei più grandi successi ed è incredibile pensare che il mio debutto sia avvenuto 25 anni fa. È stato fantastico lavorare con EA SPORTS e Reuben per co-progettare un kit FIFA Ultimate Team che celebra quel momento e raccogliere fondi vitali per l’UNICEF”.

Questa settimana segna i 25 anni da quando Beckham ha fatto il suo debutto con la nazionale dell’Inghilterra sfidando la Moldavia, e per supportare ulteriormente la partnership con EA Sports il calciatore ha co-progettato un kit FIFA Ultimate Team su misura, proprio per celebrare questo momento.

L’esclusivo kit FUT è stato co-progettato con l’artista Reuben Dangoor, e sarà disponibile in FIFA 22 in tutto il mondo solo tramite eSoccer Aid for UNICEF. I giocatori di FIFA 22 potranno sbloccare e accedere al kit sintonizzandosi sulla trasmissione tramite Twitch. Reuben Dangoor ha dichiarato:

“È stato un onore lavorare con una vera icona del calcio inglese e contribuire a dare vita a questo kit. Volevamo celebrare il suo amore per la nazionale inserendo tre leoni sul kit ed era importante commemorare il numero ‘7’, in omaggio al numero di maglia che è così sinonimo di David. Siamo felicissimi del design!”.

David Jackson, vice presidente del brand EA Sports FIFA, ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è di riunire il mondo attraverso il gioco, quindi siamo lieti di tornare con eSoccer Aid for UNICEF per un altro anno e di contribuire a sostenere un’iniziativa così importante. In più, con il prossimo ritorno delle FIFA Global Series, eSoccer Aid for UNICEF offre ai nostri giocatori un’ottima piattaforma per allenarsi in anticipo su FIFA, aiutando al contempo a raccogliere fondi. FIFA 22 è Powered by Football: continuiamo a collaborare con David Beckham, uno dei calciatori più talentuosi che l’Inghilterra abbia mai avuto, mentre ci impegniamo in modo significativo e potente attraverso il nostro supporto all’UNICEF. Speriamo che i nostri giocatori apprezzino il torneo e amino l’esclusivo kit eSoccer Aid FUT tanto quanto noi”.

L’Ambassador dell’UNICEF nel Regno Unito e il co-founder di Soccer Aid per l’UNICEF, Robbie Williams, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con EA Sports. È stato fantastico collaborare per l’edizione inaugurale di eSoccer Aid for UNICEF l’anno scorso e siamo stati grati alla comunità FIFA che si è unita a noi nel raccogliere fondi per la nostra causa. Quest’anno promette di essere più grande e migliore: gli spettatori saranno in grado di sbloccare il nuovo kit FUT di uno dei più grandi calciatori di sempre della nazione, David Beckham. Speriamo che diverta e che il Team England possa ottenere due vittorie di fila!”.

Shane Horgan, director of strategic development, Soccer Aid Productions, ha dichiarato:

“eSoccer Aid for UNICEF è stato un enorme successo lo scorso anno e siamo lieti di lavorare di nuovo con EA SPORTS, per FIFA 22. Siamo estremamente grati per i soldi che siamo riusciti a raccogliere nel 2020 e per la donazione che EA SPORTS ha già fatto quest’anno”.

I giocatori di FIFA di tutto il mondo avranno la possibilità di giocare nei panni di David Beckham dopo l’uscita di FIFA 22. Per il terzo anno consecutivo, una squadra di Soccer Aid World XI FC sarà disponibile nel gioco con Beckham che si unirà a una squadra ricca di stelle.

La squadra di Soccer Aid World XI FC sarà formata da alcuni giocatori leggendari: tra i portieri, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e Jens Lehmann, mentre tra i difensori ci saranno Marcel Desailly, Franco Baresi, Sol Campbell, Ashley Cole, Roberto Carlos e Fabio Cannavaro. Foltissimo e talentuosissimo il centrocampo, con giocatori come Ruud Gullit, Luis Figo, Zinedine Zidane, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pires, Paul Scholes, Joe Cole, David Ginola, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthaus, Claude Makelele, Michael Essien e ovviamente David Beckham. Infine il devastante attacco, composto da Gianfranco Zola, Diego Maradona, Alan Shearer, Ian Rush, Henrik Larsson, Kenny Dalglish, John Barnes, Hernan Crespo, Robbie Keane, Alessandro Del Piero, Eric Cantona, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Michael Owen, Patrick Kluivert e Pelé.

È possibile giocare nella squadra di Soccer Aid World XI FC nella modalità Kick-Off all’interno di FIFA 22. Il team presenta alcuni dei più grandi nomi che hanno preso parte alla partita di calcio di beneficenza delle celebrità.

