Children of Silentown: nuovo trailer e periodo d’uscita

Daedalic Entertainment, Elf Games e Luna2 Studio hanno annunciato di aver unito le forze per portare l’avventura dark disegnata a mano, Children of Silentown, su PC e console all’inizio del 2022. Per chi volesse avere un assaggio di questo titolo, può giocare il prologo gratuito disponibile su Steam.

Questa la descrizione di Children of Silentown:

Accompagna Lucy e i suoi amici in questo gioco di avventura dalle tinte oscure, sviluppato dai creatori di Little Briar Rose in collaborazione con lo Studio Luna2. Lucy teme la foresta, proprio come qualsiasi altro bambino: ogni notte, cupi ruggiti richeggiano tra le case. Neanche i suoi sogni sono un posto sicuro dove poter giocare. Le sparizioni misteriose non sono insolite nel villaggio. Questa volta, però, Lucy è decisa ad investigare; ma dovrà farlo da sola.

Caratteristiche:

Esplora Silentown e dintorni in cerca di indizi: cosa si cela nella foresta?

Addentrati in un’opera dallo stile unico, fiabesco e misterioso, interamente disegnata a mano.

Colleziona tutte le note dei canti di Lucy; le saranno utili durante la sua avventura.

Combina i tuoi oggetti per trovare la soluzione a ostacoli curiosi e inaspettati!

Scopri tutti i personaggi (e animali!) stravaganti con cui interagire.

Gioca insieme agli altri bambini e i loro mini giochi!

Risolvi tutti gli enigmi curiosi e originali

E infine, non farti mancare i dispetti di un gatto programmato per mettere Lucy nei guai ad ogni occasione!

Per l’occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.