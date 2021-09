Far Cry 6: feature PC nel nuovo video

Far Cry 6 torna a mostrarsi. Dopo la live del 31 agosto in cui veniva commentata una ricca fase gameplay su Xbox Series X, oggi Ubisoft ha pubblicato un filmato incentrato sulle feature che saranno disponibili su PC.

Il team di sviluppo vuole offrire la migliore esperienza possibile anche per chi gioca su PC di fascia alta, avendo fatto molti sforzi per l’ottimizzazione su computer, il che si traduce con esperienza fluida e frame rate sbloccato. Il gioco è pieno di funzioni high tech come Ray Tracing, FidelityFX CAS ed altro; in tal senso, le API grafiche più recenti offrono il totale supporto per il Ray Tracing a livello hardware. Impostazioni grafiche estese includono i riflessi in ray tracing e le ombre per un livello più realistico, e FidelityFX per il bilanciamento tra prestazioni e lato estetico.

Presente anche il supporto per schermi ultra-wide o multi monitor ad alta risoluzione. L’alto refresh rate garantisce fluidità, niente tearing e bassa latenza. Per chi vuole aumentare al massimo i dettagli delle texture può scaricare il pacchetto texture HD. Migliorato anche il sistema di controllo, e si possono sfruttare controlli personalizzati sia su pad, tastiera e mouse. Implementate anche diverse caratteristiche per l’accessibilità, per rendere il gioco più inclusivo per ogni giocatore: sottotitoli, modalità daltonismo e sintesi vocale supportate per tutte le lingue. Viene poi mostrata la modalità foto.

La collaborazione con AMD ha permesso di implementare le funzionalità più moderne, e fare in modo che il gioco si possa godere sia con PC di fascia altra che con quelli più economici.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.