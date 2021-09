Beyond a Steel Sky in arrivo il 30 novembre!

Revolution Software, la software house creatrice della popolare serie Broken Sword, e il publisher francese Microids sono orgogliosi di annunciare l’uscita di Beyond a Steel Sky, che arriverà il 30 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.

Firmato da Charles Cecil, il creatore di Broken Sword, e dall’art director Dave Gibbons, il leggendario autore di Watchmen, Beyond a Steel Sky raccoglie il testimone del grande classico Beneath a Steel Sky, lanciato ben due decadi fa.

Beyond a Steel Sky è un’avvincente storia di lealtà e redenzione, ambientata in un mondo inquietante e misterioso controllato da una intelligenza artificiale. Il titolo di Revolution Software porterà i giocatori ancora una volta nell’affascinante Union City, la distopica città in stile cyberpunk piena di misteri, ma un decennio dopo il primo capitolo.

Grazie allo stile unico di Dave Gibbons, il gioco è una ambiziosissima avventura che mira a ridefinire il genere, con i giocatori che dovranno sovvertire un mondo popolato di personaggi controllati dalla AI risolvendo gli enigmi che emergono nel corso dell’azione.

Il videogioco avrà tantissime features:

Un affascinante mondo fantascientifico . L’avventura sarà ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore.

. L’avventura sarà ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore. Una storia emozionante piena di umorismo . Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria.

. Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria. Una grafica assolutamente unica . Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons.

. Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons. Puzzle ingegnosi. Tanti enigmi che si intrecciano con una narrativa drammatica e intrigante per offrire un’esperienza di gioco avvincente.

Charles Cecil, il fondatore e CEO di Revolution Software, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il prossimo lancio:

“Sono entusiasta di poter aprire ancora una volta le porte di Union City e dare il benvenuto ai giocatori di Beyond a Steel Sky, che verrà lanciato questo inverno su tutte le console. È stato un piacere e un privilegio aver avuto l’opportunità di collaborare nuovamente con Dave Gibbons, per far rivivere Robert Foster dopo un’assenza di due decenni”

Il titolo avrà anche due edizioni speciali, la Beyond a Steel Book Edition e Utopia Edition! La prima conterrà:

Un esclusivo Steelbook con gli artwork di Dave Gibbons.

Il gioco per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S o Nintendo Switch.

La colonna sonora originale del gioco (in formato digitale).

Un foglio con tanti sticker.

La Utopia Edition invece contiene:

Una speciale Collector’s Box.

Un’esclusiva lampada olografica.

Lo speciale Steelbook con gli artwork di Dave Gibbons.

Un mini artbook di 50 pagine.

Il gioco per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S o Nintendo Switch.

La colonna sonora originale del gioco (in formato digitale).

5 Holo-ad Cards

Una medaglietta dal doppio uso (portachiavi e collana)

Un foglio con tanti sticker

Una spilla di Enamel

2 XXL Premium Stickers

E non è certo finita qui. Alcuni negozi selezionati offriranno una serie di bonus esclusivi per i preordini nel circuito retail, come:

Un artbook digitale di 50 pagine

2 fumetti firmati Dave Gibbons (in formato digitale)

Siete pronti all’arrivo di Beyond a Steel Sky: il 30 novembre è sempre più vicino!