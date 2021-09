Rainbow Six Extraction: il nuovo video è su Finka

Ubisoft continua a far uscire video sugli operatori che saranno disponibili in Rainbow Six Extraction. Dopo Ela, Alibi, Sledge, Lion, Vigil e Hibana oggi è il turno di Finka.

Il video del format “Conosciamo gli operatori” fa sapere che Finka spinge il corpo umano al limite grazie ai nanobot. La botta d’adrenalina fornisce un aumento di salute ai compagni, riduce il rinculo e aumenta la velocità di mira.

Come scritto nella pagina del personaggio sul sito ufficiale del gioco:

“Grazie alle sue conoscenze di microbiologia, FINKA si è subito posizionata in cima alla lista di reclutamento del REACT. Gli anni trascorsi tra gli Spetsnaz russi hanno contribuito a renderla un operatore eccezionale, ma sono state le sue condizioni di salute a spingerla a sviluppare la sua scarica di adrenalina basata su nanobot. FINKA può condividere la scarica con i compagni per migliorarne le capacità operative. Un vantaggio tattico non da poco, nella lotta contro il parassita.”

Abilità:

Incrementa temporaneamente reattività e capacità di sopravvivenza della squadra. Rianima chi è a terra e impedisce il K.O. mentre è attiva.

ARMI: SPEAR .308

Lo SPEAR .308 è un fucile d’assalto disponibile all’inizio del gioco. Si possono sbloccare armi aggiuntive attraverso i progressi.

Lasciandovi al filmato di Finka qui sotto vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire da gennaio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia e PC.