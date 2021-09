League of Legends: Vex l’Ombramante presto sbarcherà nella landa

Vex è il nuovo campione di League of Legends, gioco sviluppato e pubblicato da Riot Games.

Vex è una yordle molto particolare che abbiamo incontrato durante l’evento delle ”Sentinelle della luce‘‘ la giovane yordle affiancando il Re in rovina Viego ha dato filo da torcere alle sentinelle, anche se lei stessa per certi momenti più che abbracciare l’ideale di Viego volesse solamente renderlo felice ed essere notata da quest’ultimo.

Vex si presenta con una tinta di colori scuri e affiancata da un’ombra, la ragazza sembra essere triste e annoiata, quasi in cerca di stimoli e senza un motivo apparente per approdare nella landa degli evocatori (al momento).

Nel trailer la vediamo per esempio mentre si fa trasportare dall’ombra perché troppo stanca per muoversi, oppure anche che non sopporta le persone allegre intorno a lei. Non sappiamo nulla sul rapporto tra Vex e la sua ombra, se sia nata con lei o in un secondo momento o se sia l’ombra stessa l’essenza della sua magia; una magia distruttiva che sembra poter cambiare le sorti di uno scontro da sola.

Notiamo un particolare molto tenero di Vex però, a quanto pare, la yordle, oltre al Re in rovina sembra provare qualcosa per Amumu, la povera mummia senza amici, che questo sia un nuovo inizio per il nostro piccolo yordle bendato?

Sappiamo solamente che con l’arrivo di Vex la mid lane non sarà più quella di un tempo, per quanto riguarda la sua skin invece ancora nessuna novità, ma si suppone che di certo non sarà molto colorata e allegra.