Demon Slayer: in arrivo scene mai viste della prima stagione

L’anime di Demon Slayer è stato sicuramente uno dei più grandi fenomeni nella storia recente dell’industria, e il successo della serie ispirata al manga da record di Koyoharu Gotoge è destinato a crescere, con la seconda stagione dell’anime all’orizzonte. Ma prima ancora che questa possa fare il suo esordio, sembra che i fan giapponesi della serie avranno un’opportunità straordinaria.

Demon Slayer ha infatti annunciato, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ai fan che la prima stagione della serie, curata da Ufotable, verrà ritrasmessa da alcune emittenti giapponesi, per ricapitolare la storia del franchise prima della premiere della seconda stagione, insieme a cinque special che mostreranno anche alcune scene inedite.

Scene che verranno mostrate come parte della ending, come preview, promo e tanto altreo ancora. Non sembra però che queste scene verranno effettivamente aggiunte agli episodi della prima stagione. Il primo di questi special dovrebbe andare in onda il prossimo 11 settembre, seguito poi dagli altri episodi il 12, il 18, il 19 e il 23 settembre, prima dell’esordio televisivo del film Demon Slayer Mugen Train, previsto per il 25 settembre.

La seconda stagione invece (che potrebbe iniziare con un recap), dovrebbe partire da ottobre, anche se non è stata ancora resa nota una data precisa, dunque i fan dovranno aspettare ancora prima di scoprire quando potranno tornare a riaccompagnare Tanjiro nelle sue avventure.